Peder Edvinsson: Centerns försök att stoppa miljöorganisationer ställer demokratiska grunder på ända

Centerpartiet tycker inte om kritiska åsikter om vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Hur ska man annars se på den skriftliga fråga som Rickard Nordin (C) ställde till regeringen tidigare i september och som avslutas så här: ”Kommer regeringen att se över kraven för att de miljöorganisationer som erhåller stöd också ska arbeta för att uppfylla de svenska klimat- och energimålen?”

Främst är det ideella organisationer som kommer med kritiska synpunkter på hur den förnybara elen produceras som Nordin vill ta bort bidragen till. När miljörörelsen problematiserar att vattenkraft hindrar fisk att ta sig uppströms för att leka, att vindkraftverk riskerar att störa både fågelliv och rennäring och att eldningen av gammal skog i kraftvärmeverk ger ökade utsläpp av växthusgaser – då verkar Centerpartiet tycka att det blir för jobbigt.

Klimat och miljö har tack och lov seglat upp som en av de allra viktigaste frågorna i såväl svensk som global politik. Behovet av nya lösningar är stort och det blir tydligare att hela samhället måste göra en omställning av sättet vi lever på för att klara gemensamma mål.

Men i Centerns värld ska vi gå på som förut. Det är som om de ser möjligheten att naturresurser som skog och vatten ska bli den nya oljan. Att konsumtionssamhället ska fortsätta att eldas på, bara med nytt bränsle, och där de pengar som oljenationerna tidigare tjänat nu ska hamna i svenska företagares fickor. På bekostnad av biologisk mångfald och gemensamma instressen.

Tyvärr är det inte bara Centern som vill se den utvecklingen. Från högerkanten av den politiska vänstern över till den blåbruna sidan används miljömål som förevändning för att låta vissa glupskt göra pengar på svensk natur.

En fråga som liknar Nordins ställdes 2019 till regeringen av en Sverigedemokrat. Svaret var ungefär detsamma då som det miljöministern Per Bolund (MP) gav i torsdags: ”Att organisationer i enskilda frågor har en annan syn än regeringen eller riksdagsmajoriteten bör inte vara diskvalificerande för att få bidrag.”

Precis. Allt annat skulle ställa demokratiska grunder på ända.

Pengarna som Centern vill förvägra miljörörelsen är inga stora summor, 2021 har 10 miljoner kronor fördelats på 26 organisationer – bland dem finns Älvräddarna, Birdlife, Svenska botaniska föreningen, Koloniträdgårdsförbundet och Fältbiologerna.

Det här är organisationer som drivs med små medel och basen i dem är enskilda personers förkärlek och specialkunskaper kring vissa organismer. Med den här kunskapen kommer förmågan att se de stora biologiska och ekologiska sammanhangen utifrån en fjäril på en fjällhed, orkidéer på kalkrika myrar eller en lavskrika i en gammelskog.

Därför kan de säga att ett vägbygge borde få en annan sträckning, att en skog inte ska kalavverkas och att ett köpcentrum inte ska byggas just där alla förutsättningar, i ett tidsperspektiv på miljoner år bakåt via ett pågående nu, sammanstrålar för att att ge precis rätt möjlighet till fortsatt existens för deras favoritvarelse – och oss själva – långt in i framtiden.

Dessutom är staten beroende av den insamling av djurs och växters förekomst som miljöorganisationernas medlemmar står för, detta för nödvändig ”miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmål och internationell rapportering” som det står i riksdagens instruktion till Naturvårdsverket angående bidragen. De hjälper alltså i högsta grad till att uppfylla de svenska klimat- och energimålen.

Slutligen ett citat:

”Efter hand som miljödebatten ytterligare utvecklats har också miljöorganisationerna kommit att spela en allt aktivare roll som opinionsbildare och pådrivare för en miljöpolitisk helhetssyn, där kraven är att en medvetenhet om naturen, miljön och människan skall ligga till grund för hela samhällets politik och planering.”

Raderna är hämtade ur en tio sidor lång motion till riksdagen 1983 med titeln ”Statligt stöd till miljöorganisationer”, skriven av centerpartisterna Karl Boo och Gunnar Björk. Motionen antogs och innebar starten för bidrag till specialintresserade naturexperter för samhällets bästa.

Om dagens centerpartister vore lika framsynta skulle bidragen till miljöorganisationerna kunna mångdubblas.