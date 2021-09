Paula Dalin: Vilsamt när Kjellvander spelar i Östersund

Det är söndag kväll på Captain Cook. Publiken tar rutinerat plats runt de valnötsfärgade borden och de batteridrivna värmeljusen fladdrar medan öltapparna öppnas och stängs om vartannat. Värmen stiger i lokalen. Krogsorlet känns bekant trots att det är länge sen jag hörde det senast.

I fjolhöst släppte Christian Kjellvander sin åttonde studiosoloskiva ”About love and loving again” som han spelade in i en källarstudio tillsammans med Per Nordmark och Pelle Andersson. Trion står nu på scenen med en dimmig, gles tallskog som back drop.

Den brittiska puben förvandlas till ett ångande tåg som kör rakt igenom ett pulserande ljudlandskap utan stopp. Under resan spelas bland annat ”Baptist Lodge (The Galaxy)” och ”No Grace” från det senaste albumet och äldre låtar som ”When the Mourning Comes” och ”Poppies and Peonies”. När en låt tonat ut tackar Christian för applåderna, sedan tar nästa låt vid.

Lo-fi-estetik varvas med tempoväxlingar och intensitetsstegringar i precision med Christians mörka röst som konstant basgång. Ibland upplevs rösten som förställd och nån gång en aning sur. Men allt smälter ihop fint i en elektrisk ljudbild som rymmer höstens alla stämningar – förväntan, oro och vilsamt allvar.

Recension // Konsert

Sång och gitarr: Christian Kjellvander

Trummor: Per Nordmark

Klaviatur: Pelle Andersson

Scen: Captain Cook, Östersund

Söndag 26 september

Arrangör: Stuck On