Paula Dalin: Sarah Klang left me on fire

Sarah Klang är Brigitte Bardot, kitsch, dry martini och Eriksbergs storvarv på samma gång. Hon är spegelväggen på min bästa kompis storasyrras rum 1999. Hon är millennieskiftet. Hon är the way we were. Hon är länken mellan oss vanliga dödliga och ett universum av vita duvor, snäckskal och violett neon. Hon är solnedgången personifierad.

Jag sitter i en fullsatt salong på Storsjöteatern och återupplever alla mina heartbreaks i detalj, ett efter ett. Det går inte att lyssna på Klangs musik utan att försättas i ett närmast existentiellt tillstånd av fullkomlig, pinsam och utsökt hjärtesorg. Banaliteten av känslor som väller upp i mig når klimax under hennes tolkning av Eric Carmens All by my self från 1975.

Men jag känner också pirret och nervositeten som, om man har tur, föregår allt det där ensamma och brustna. Klang skickar mig tillbaka till gympasalen på Krokvågsskolan där jag gick i mellanstadiet. Tillbaka på gränsen mellan sockiplast och pubertet. Den gröna klibbiga plastmattan, hoppbockarna och ribbstolarna gör salen till världens osexigaste plats. Det är också den plats där jag ska få uppleva ett av mitt livs mest romantiska ögonblick.

Det är skoldisco 2002 och samma gympasal förvandlas till en mörk, svettig grotta. En fristad för alla 12-åriga romantiker. Discokulan glittrar i taket, flaskan snurrar varv efter varv och balladerna avlöser varandra.

Plötsligt är det dags för kvällens sista dans. Samtidigt som Ronan Keating strömmar ut ur CD-spelaren börjar paniken smyga sig på mig. Det är nu det gäller. Sista chansen att bjuda upp skolans finaste kille. Nicklas. Fyra minuter och sexton sekunder i trans. Jag blundar. Jag känner trummorna och basen och hjärtslagen.

Musiken tystnar och lysrörsbelysningen tänds. Jag befinner mig återigen på Storsjöteatern. Samma salong, samma mörka, svettiga grotta. Balladerna avlöser varandra och det är dags för kvällens sista låt. Tre minuter i trans. Jag blundar. Jag känner trummorna och basen och hjärtslagen.

Did you know you left me on fire?

Recension // Musik

Sarah Klang

Plats: Storsjöteatern, Östersund