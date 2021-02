Paula Dalin: Patrik Backlund inte lika överraskande som han en gång var

Patrik Backlund

Zen Palace

Artisten, producenten och låtskrivaren Patrik Backlund från Hammarstrand släpper nytt efter många års tystnad. Albumet Zen Palace är enligt Backlund själv den lugna plats som han behövde för att lockas tillbaka till musiken.

Men innan vi pratar om Backlunds musikaliska reinkarnation måste jag få berätta om när jag såg honom uppträda för första gången (med undantag för när han spelade Romeo i musikalen på högstadiet).

Det var en sån där perfekt, varm och ljus kväll i slutet av juli. Man får väl ungefär en handfull sådana under ett liv. Min granne, som själv är en fantastisk musiker, hade bjudit in ett hundratal musikaliska (och inte lika musikaliska) vänner till Krokvåg för en oförglömlig sommarfest. Bryggstuverandan i söderläge utgjorde kvällens scen och musiken nådde långt ut över Ragundadalen.

Efter ett par timmars intensivt jammande kunde man riktigt se hur bräderna i den där 1800-talsbron började svikta mot marken. Då kliver Backlund upp ensam och sval med sin gitarr och jag himlar med mitt tredje öga. Eftersom jag tror mig vara synsk när det kommer till killar i allmänhet och indiekillar i synnerhet så blev jag totalt överrumplad när Backlund framförde en finstämd och flörtig tolkning av Cindy Laupers 80-talshit "Girls just wanna have fun". Undertecknad är inte fullt så synsk med andra ord.

Lika överraskande kan jag inte säga att Zen Palace är. Men det har ju inte heller varit tanken, som jag förstått. Fotot på skivomslaget är taget av Umeå-fotografen Sara Almgren och jag tycker att det presenterar albumet på ett utmärkt sätt. Backlund sitter ensam och nyvaken i kalsonger på en obäddad säng och genom de smala springorna mellan persiennlamellerna betraktar han sin omgivning i gråskala. Ganska mitt i prick, faktiskt.

Men om vi bryter ner Zen Palace en aning. Förutom "Neptune" gillar jag "On Nine", som är indie på ett Molly Nilsson- eller Joy Divison-sätt, jämfört med "Mary" som är indie på ett Death Cab for Cutie-sätt. (Är för övrigt inte Mary det mest uttjatade låtnamnet någonsin?) "Marble or Pebble" är som en långsam och ganska deppig schlager. Men i "Prologue Post War" är Backlunds röst som bäst och den hade gärna fått brista lite, lite till för att komma åt ännu mer.

Nu till den stora frågan: Vilket produktionsbolag tror ni blir först med att ringa Backlund för att få använda "Neptune" som soundtrack till nästa Nordic Noir-film?