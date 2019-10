Paula Dalin: Mia Skäringer gav allt för en fullsatt Östersund Arena

Det är någonstans där i gränslandet mellan frigjord och fängslad som Skäringers manus rör sig. På den ena sidan har vi en empowerment-rörelse och 00-tals feminismen som säger att kvinnor visst kan (för att inte säga bör) klä sig utmanande och konsumera män på löpande band för att sedan likgiltigt konstatera: ”Oops!... I did it again”. På den andra sidan har vi den västerländska dystopin där kvinnan exploateras som barnaföderska och vars enda attribut är fertilitet och en stor lampskärm till hatt.

Skäringer visar på ett brett spektrum av vad det innebär att vara kvinna, tonårstjej, mamma och feminist. Så som hon minns det. Utan att skriva någon på näsan förklarar hon svårigheten i att navigera bland dubbla och trippla budskap om sexuell frigörelse och fruktan över att bli kränkt, våldtagen eller till och med mördad av män.

Skäringer är sårbar, rolig och ganska ful i mun. Hon representerar en slags folklig feminism som aldrig riktigt går till botten med problemen men som likväl väcker viktiga frågor. Det blir aldrig banalt och det blir nästan aldrig dålig stämning. Publiken har törstat efter det här och jublar när Skäringer raljerar över Mikael Persbrandt och andra klichéer till vita män som fått hålla låda sedan dinosaurierna dog ut.

När jag kommer hem rasar det in statusuppdatering efter statusuppdatering i diverse sociala medier där samtliga enats bakom budskapet: ”We have no more fucks to give!”. Vilka var det egentligen som satt på Jämtkraft-läktaren tidigare samma kväll och såg herrarna sparka boll?

Recensionsfakta:

”Avig Maria – No More Fucks To Give”

På scen: Mia Skäringer

Regi: Helena Bergström

(Östersund, Östersund Arena)