Paula Dalin: Halm är både ungdomliga och rutinerade

Stuck On inviger vårens livescen med Umeå-bandet Halm på Jazzköket. Halm är det lika ungdomliga som rutinerade country-rockbandet som stal showen från Whitney Rose i somras. Då stod de på den mer värdiga studioscenen på Storsjöteatern. Men även om jag var beredd på att behöva kritisera scenvalet denna kväll så funkar det ändå rätt bra.

Den stressade personalen, kvittona som rivs i baren och glasen som klirrar ackompanjeras nämligen av riktigt god stämning. Så här sent på kvällen, när publiken berusat sig förbi salongsnivå, är de mottagliga för allt som går att stampa takten till. Och det går att stampa, vill jag lova.

Halms musik går rakt på sak. Den går inte att missförstås. Upplevelsen kan sammanfattas med låtarna Second Skin och Raised by the Fire som visar på både djup och bredd i bandets låtskrivande. Wrong Side of Town stegrar i mig.

Musikerna är samspelta och med stark utstrålning i varsitt säregna uttryck kompletterar de varandra. De har dessutom en snygg och autentisk 70-talslook som gör mig märkligt nostalgisk. Jag är egentligen för ung för att drömma mig tillbaka till velour och batik men det är någonting med Halms groove som får mig att romantisera en tid långt innan jag var född.

Okej, avslutningsvis, en liten yttepytte kritik om scenvalet är ändå nödvändigt. Med reservation för att jag förstår att det inte var många Östersundare som kände till Halm innan i fredags och att golvet framför studioscenen därför hade blivit för glest. Men vi ser ju inte trummisen! Trummisen som är lika anonym i Halms sociala kanaler och som i augusti lämnade ett stort avtryck på mig, som ännu inte suddats ut.

Fakta:

Halm

Scen: Jazzköket Östersund

När: Fredag 24 januari.