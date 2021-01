Paula Dalin: Det för mig tillbaka till tonårens sökande

Indierockbandet Tribe Friday består av norrlänningarna Noah Deutschmann, Isak Gunnarsson och Robin Hanberger Peréz. Sångaren och gitarristen Noah Deutschmann är född i Östersund. Bandet debuterade 2019 med EP:n Trying your luck och har under 2020 släppt ytterligare två EP:s: Chasing pictures och Waiting for a sign. Tribe Friday är med sin samlade produktion nominerade till P3 Guld 2021 och nu väntar Sveriges Radios lyssnare på att få veta om det blir Tribe Friday, Bennett, Estraden, Hov1 eller Icona Pop som vinner kategorin Årets grupp.

Tribe Friday är för mig en tillbakablick till de tidiga tonårens sökande efter musik att tycka om. Den rent praktiska jakten, alltså. Ihärdigt bläddrandes i kompisarnas cd-case, som var fulla av brända skivor märkta med svart tuschpenna. Det var så jag upptäckte Caesars, eller Caesars Palace som de hette när jag köpte deras album Love for the streets på Skivhörnan 2002. Jag fastnade för den råa men samtidigt melodiska (och utan tvekan manligt kodade) genren. Det blev en kort men intensiv romans som präglades av rosa Converse, svarta jeans och snabba gitarrer.

Efter några år av hiphop, EDM och låttexter på svenska har nu Tribe Friday väckt liv i en genre som inom kort kommer att betraktas som retro. Ändå nomineras de till årets P3 Guld. De övriga nominerade gör ju sitt yttersta för att gå i bräschen för 20-talets musikscen. Eller så är det just därför. Tribe Friday gör en ärlig och rak framställning av något som de själva tycker om. Kanske har det föregåtts av ett ihärdigt sökande eller så har de vetat redan från början. Oavsett så har de hittat sin stil som de inte ger upp i några ängsliga försök att passa in.

P3 Guld avgörs den 20 mars. Syskonduon Junior Brielle, med rötterna i Brunflo, är nominerade i kategorin Årets pop.