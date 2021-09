Pappa försökte dölja dotterns skador – döms för barnmisshandel

Händelsen inträffade i somras och efteråt ska barnet ha sagt till sin mamma och en annan anhörig att pappan slagit henne. Skadorna dokumenterades och läkare har konstaterat att pappans förklaringar om att barnet måste ha ramlat in i ett element och slagit sig inte stämmer med skadebilden.

Eftersom det handlar om ett litet barn har utredarna inte kunnat få några svar kring det som hänt direkt från barnet. Pappan har hela tiden förnekat brottet men Östersunds tingsrätt är ändå övertygad om att pappan misshandlat barnet.

I domen skriver rätten att pappan vanvårdat barnet under umgänget, att det var misär i hans bostad och att hans egna uppgifter inger oro. Han har enligt rätten inte heller kunnat ge en klar redogörelse för vad de gjort under den aktuella tiden och domstolen anser att det finns en rad tecken som talar för att det lilla barnet i hög utsträckning varit lämnad till sig själv under de dagar hon var där.

Vidare skriver rätten i domen att pappans uppgifter kring hur och när flickan skadade sig inte stämmer med den rättsmedicinska utredningen. Rätten konstaterar också att det talar mot pappa att han fördröjde överlämnandet av barnet till mamman och klädde flickan i en mössa i ett försök att dölja skadorna hon hade.

Att misshandeln skett i hemmet, varit riktad mot ett litet barn och att gärningsmannen är hennes pappa betraktas som försvårande omständigheter men rätten har sammantaget bedömt brottet som misshandel av normalgraden.

Pappan döms även för att ha ofredat barnets mamma och för våldsamt motstånd när polis skulle hämta honom till förhör med anledning av misstankarna om barnmisshandel.

En rättspsykiatrisk utredning har visat att pappan led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för brotten och vid tiden för undersökningen. Tingsrätten dömer honom därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning eftersom man bedömer att det finns risk för återfall i allvarlig brottslighet.

Pappan ska även betala 32 000 kronor i skadestånd till sitt barn.