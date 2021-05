Pandemin satte deras bröllop på paus – men nu slår Anna och Simon till: ”Vi kan inte vänta längre”

Vi träffas i Anna Josefssons ljusa lägenhet i närheten av Björkbackaparken i Östersund. Simon Bergquist har kommit från Torvalla och sitter med sin blivande fru i soffan. Det är ett förälskat par som om bara några dagar ska säga ja till varandra efter drygt tre år tillsammans. Ursprungsplanen var att de skulle gifta sig redan för ett år sedan med 80 bröllopsgäster. Men pandemin satte allt på paus.

–Men nu kan vi inte vänta längre, säger en glad Anna och får medhåll av Simon.

Nu gifter de sig i Pingstkyrkan i Östersund inför en liten skara familjemedlemmar. Släkt och vänner som inte får vara med på grund av pandemirestriktionerna kommer att kunna följa deras vigsel i direktsändning digitalt.

För Simon som är aktiv pingstvän är Pingstkyrkan en naturlig plats och det var också ett självklart val att gifta sig.

–Det känns rätt, säger han.

– Jag är kär i Simon. Det är viktigt att gifta sig och det är romantiskt, bubblar Anna.

35-årige Simon Bergquist och 36-åriga Anna Josefsson träffades allra första gången i gymnasiet på Palmcrantzskolan. Men det var inte förrän långt senare det sa klick. Det skedde under en dans i Furuparken och sen dess är de ett par. Det var också på Furuparken som Simon friade.

– Simon gick ner på knä efter dansen, säger Anna glatt och visar stolt den vackra förlovningsringen på vänster ringfinger som Simon valt.

Förra veckan var det fullt upp med både möhippa och svensexa.

– Tjejligan, min storasyster Sara och några kompisar, kom och överraskade mig. Vi sköt luftgevär, hade olika tävlingar och käkade god mat, berättar Anna.

Simons kompisar tog med honom till Pingstkyrkans Secondhand butik och kafé där Simon fick framföra låten "En helt ny värld" från Disneyfilmen Aladdin.

Just Disneyfilmer är ett stort intresse som de båda delar och som kommer att märkas även under bröllopsdagen. Annas bröllopsklänning, som är sydd av hennes faster Elin, är inspirerad av filmen Askungen. Simon och Anna kommer även att dansa till en sång från filmen Skönheten och odjuret under bröllopsfesten.

En sång som ligger Simon och Anna extra varmt om hjärtat är "Du är allt" . Sången har blivit känd genom teatergruppen Glada Hudikteatern och är skriven av Sonja Aldén. Den kommer att framföras av Simons syster Ulrica under själva vigseln och innehåller textrader som:

Du är allt jag någonsin önskat

Du är allt jag någonsin drömt

Du är den som får mig minnas

Alla drömmar jag har glömt

Och du är den som får mig hoppas

Du är den som får mig le

All min kärlek får du bära

Hela livet vill jag ge

På grund av pandemin arbetar inte Anna på sitt ordinarie jobb som frukostvärdinna på Skatteverket.

– Nej, alla jobbar hemma nu så jag jobbar på ett annat ställe. Nu vill jag bara att pandemin ska försvinna så att jag kan börja på mitt gamla jobb igen, säger Anna som liksom Simon fått sin första dos vaccin. Den andra får de om några veckor.

Simon arbetar på Bilbolaget och jobbar bland annat med att slänga bilskrotdelar.

– Jag trivs väldigt bra och har bra arbetskamrater, säger han.

Simon och Anna har bestämt sig för att bli sambos i samband med att de gifter sig och har ställt sig i bostadskön för en trea i Torvalla. I Torvalla bor också Simons familj.

– Det blir tryggt att flytta ihop, säger Simon och Anna håller med.

– Ja, det kommer att bli jättebra, säger hon.