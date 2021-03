Pandemin får norrlänen att samarbeta vid konstinköp

De fyra norrlänen gör alltså en gemensam utlysning för inköp av konst. Konstnärer bosatta i något av de fyra länen har möjlighet att lämna in en intresseanmälan med bilder på sina verk.

– Några har kommit in och vi har också fått lite frågor. Min förhoppning är att vi kan nå konstnärer vi annars inte brukar nå, säger Marcus Appelberg, konstsamordnare på Region JH.

De köpta konstverken kommer sedan placeras i regionens lokaler som sjukhus och hälsocentraler. Men Region JH kan inte köpa konst gjord av konstnärer från länet, utan endast av konstnärer från något av de andra tre länen.

– Vi har lite olika budgetar i de olika regionerna. Vi har lägst budget här, berättar Marcus Appelberg.

Eftersom de andra tre länen har större budget, finns det en ganska stor chans för de jämtländska konstnärerna att bli representerade. Den sammanlagda budgeten för projektet är 850 000 kronor.

Region JH:s budget är 150 000 kronor per år. Marcus Appelberg menar att en "ganska stor del" av den kommer läggas på detta projekt. Under pandemiåret har konsthandläggarna nämligen fått lägga om sina inköp då utställningar, resor och ateljébesök varit tvungna att ställas in.

Har ni någon bild av hur många verk ni kommer köpa in, respektive hur många som kommer kunna säljas till andra regioner?

– Det går inte att säga, eftersom det beror på prisbilden.

Konstnärer som är intresserade av att söka kan göra det fram till och med 31 mars.