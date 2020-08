Oviss höst på länets scener – Gunnar Rindå: ”Ett stort suck är min känsla just nu”

I Svenska dagbladet jämförs kulturminister Amanda Lind träffande med den lille pojken i ”I väntan på Godot” – en som kommer för att sprida lite hopp utan att korta den eviga väntan på Godot. Kulturministerns senaste uttalanden har fått många att hoppas att det ska hända något med begränsningen på max 50 personer vid allmänna sammankomster som ger helt andra villkor för kulturevenemang än för exempelvis gallerior, badhus, flygplan och restauranger.

För länets arrangörer och producenter är hösten också oviss. Martin Johansson på Undantaget kommer från en utsåld sommar med 45 personer per föreställning av just ”I väntan på Godot” på Frösö Park, en av få produktioner som spelats i sommar. De produktioner som skulle ha spelat på skolor och förskolor i höst har båda fått spelveckor inställda och framflyttade på obestämd tid. Planen är att ha premiär för Jonna Hyléns musikaliska monolog ”Jag vill vara en flod” någon gång under senhösten.

– Det som har varit positivt för oss var att vi hade möjlighet att göra Godot. Det är egentligen från och med nu som vi får se vartåt det barkar, säger han.

Eftersom gruppen fått tillräckligt ekonomiskt stöd för att göra ”I väntan på Godot” blev det möjligt trots att biljettintäkterna blev väldigt begränsade. Han tycker att alla som uppbär statliga och regionala stödpengar bör försöka spela för 50 personer.

– Om vi kunde göra det måste alla andra kunna göra det också.

Han är också kritisk till en debatt med avgångskrav på kulturministern och tycker att jämförelsen mellan kulturen och Ullared haltar.

– Vill vi vara ett Ullared? Vi famlar alla i mörker nu, vi behöver inte att vi blir ovänner också.

Hos Scenkonst Östersund har Lisa Engman Roos och styrelsen väntat in i det sista med att gå ut med höstprogrammet i hopp om att 50-personersbegränsningen skulle förändras. Nu har föreningen bestämt sig för att släppa 12 föreställningar under hösten. Merparten spelas i stora salongen som rymmer 425 personer vilket ger gott om svängrum för de 50 som får biljetter. Biljetterna släpps två veckor innan varje föreställning, i stället för som vanligt i början av säsongen och de säljs bara via telefon. Det kan också bli ändringar med kort varsel under hela säsongen.

– Det blir 600 biljetter på hela säsongen mot runt 6500 som det brukar vara en vanlig säsong, säger Lisa Engman Roos.

För att kunna sänka gagerna på de uppsättningar som spelas har Riksteatern centralt valt att ställa in flera av höstens turnéer. Många har valt att ta presentkort i stället för pengarna tillbaka efter vårens föreställningar.

– Vi kommer inte att gå med vinst i år, sedan får vi se hur mycket minus det blir, säger Lisa Engman Roos.

Hon utesluter inte att det kommer att komma nya riktlinjer längre fram i höst när samhället kommit igång och man ser vad som händer med smittspridningen.

– Det har varit ett så stort fokus på det här nu så det borde komma något slags ställningstagande.

På Estrad norr är producenterna på väg tillbaka från semestern och läget är fortfarande osäkert. Scenkonstchefen Malin Hülphers berättar att alla egna större produktioner som skulle haft premiär 2020 har skjutits fram till spelåret 2021, bland dem sommarens storsatsning på "Lapp-Nils" i Döda Fallet.

– Vi har inga egna teaterföreställningar i höst, vi repeterar bara, säger scenkonstchefen Malin Hülphers.

Däremot finns det funderingar på konsertprogram för äldreboenden utomhus. Men gästspel som går via Estrad Norr i höst kan bli av. Där beror det på vad länets olika arrangörer bestämmer sig för.

– Vi har verkligen ansträngt oss med en digital uppgradering, men är det det vi ska göra? Vårt signum är ju att fysiskt komma ut i skolor och på bygdegårdar. Det är det som är vår grej, säger Malin Hülphers.

Gunnar Rindå på Riksteatern i Krokoms kommun har fått se höstens första föreställning ställas in helt. "Kurage" som Joakim Rindå, uppvuxen i Vaplan, varit med och skrivit är en av de riksteaterturnéer som ställts in för att mäkta med lägre gager på de turnéer som blir av. Däremot ges "Kartan över oss", som Joakim Rindå också är en av personerna bakom, i promenadform utomhus i september.

– Det är väldigt trist och jobbigt med denna corona, säger Gunnar Rindå.

Ytterligare tre föreställningar är inplanerade för hösten och troligen blir det också några musikkvällar på Magneten i Krokom. Att spela enbart inför 50 personer innebär en ekonomisk påfrestning på föreningen.

– Att planera inför framtiden känns väldigt jobbigt och oroligt. Vi skulle ju velat ha fler föreställningar redan i höst, men då blir det nog ganska tomt i kassan – vi får nog ligga lite lågt ett tag framöver som det känns. Ett stort suck är min känsla just nu.

