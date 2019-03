Så många synpunkter har kommit in om gruvplanerna i Oviken

Samrådsprocessen om gruvföretaget EU Energy Corps planer på att söka bearbetningskoncession för brytning av vanadinmalm i Oviken pågår. Samtidigt växer sig motståndet starkare.

Hittills har 2583 underskrifter samlats in via en petition på internet mot all form av prospektering och brytning av alunskiffer i trakterna kring Oviken. Petitionen kräver även en ändring av minerallagen, för att ge berörda kommuner vetorätt som en del av tillståndsprocessen för alla former av prospektering, bearbetning och utvinning av alunskiffer.

Utöver de underskrifter som samlats in via internet har stora mängder med synpunkter skickats via brev till advokatfirman som representerar gruvföretaget, EU Energy Corp, samt till länsstyrelsen.

Den 6 mars var sista datum för allmänheten att lämna in sina synpunkter och efter det ska samrådet sammanfattas och sammanställas av verksamhetsutövaren för att se vilka synpunkter som kommit in under samrådsprocessen.

- Samrådets syfte är att allmänheten ska kunna komma med synpunkter och argument, för att ges möjlighet att påverka utformningen av planerna, säger Martin Jakobsson, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Enligt Martin Jakobsson är nästa steg att när samrådsprocessen är slut väntas gruvbolaget lämna in sin ansökan med miljökonsekvensbeskrivning till Bergstaten, den förvaltningsmyndighet som handlägger ärenden gällande bearbetningskoncessioner, som i sin tur gör en bedömning och skickar den vidare på remiss. Bearbetningskoncessionen måste visa att det är lönsamt att bryta vanadinmalmet samt att annan viktig markanvändning inte påverkas negativt.

- Man kan ofta räkna med att de får göra kompletteringar i ansökan.

Om Bergstaten anser att ansökan är komplett, gör även länsstyrelsen en bedömning av ansökan.

- Om länsstyrelsen anser att gruvdriften är förenlig med andra viktiga markintressen och markområden får de ett bearbetningskoncession av Bergstaten. Men om länsstyrelsen inte tycker det, kan inte Bergstaten köra över länsstyrelsens yttrande, utan då blir det en fråga för regeringen, säger Martin Jakobsson.

Om EU Energy Corp ges tillstånd till bearbetningskoncession innebär det inte att bolaget får rätt att börja bryta vanadin. Ska en gruva öppnas krävs det även ett tillstånd enligt Mark- och miljödomstolen.

Fakta Bearbetningskoncession:

Sökanden måste lägga fram bevis att fyndigheten sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt. En utvinning får inte vara olämpligt i förhållande till andra allmänna intressen som till exempel skyddad natur, kommunikationsleder eller rennäring. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning, vilken granskas av länsstyrelse och kommun. Om bergmästaren och länsstyrelsen inte är överens om markanvändningen fäller regeringen avgörandet. Koncessionen ger även bolaget ensamrätt för fyndigheten under 25 år.

Fakta Vanadin:

Vanadin används främst som legeringsämne i stål, men även i icke-järnhaltiga legeringar. Slutprodukter för vanadinlegeringar är oftast inom konstruktion eller verktygstål, men kan också vara inom rymdteknik, batterier, militära applikationer och motordelar.

EU har listat 27 material som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden. De kritiska materialen väljs ut efter två viktiga kriterier: ekonomisk betydelse och tillgång.

Ett av de material som EU bedömer som kritiskt är vanadin.

En stor del av produktionen av de kritiska materialen sker utanför EU. Det finns däremot en betydande mängd fyndigheter av kritiska material inom EU, bland annat i Sverige.

Under 2014 används det 1000 ton vanadin i Sverige, men ingen produktion av metallen förekom under samma år.

Vanadin bedöms ha höga utvinnings- eller återvinningspotentialer i Sverige.

Källa: Sveriges geologiska undersökning