Överraskningarnas kväll i Orrgården

Så, en söndagskväll var det dags igen i bygdegården i Oviken. Bara den trevliga lokalen med betjäningen i garderoben, den trevliga bordsdukningen och den supergoda bakelsen till kaffet gjorde att kvällen blev mer än bra. Sångfåglarnas program är superbra med en bredd som får mig att njuta hela tiden.

Jag kände redan när ordförande Ingeborg Arvastsson hälsade välkommen att det här skulle bli en helkväll. Mycket riktigt, efter pianosångfåglarna och fikat kom kanonsmällen! Jag tog tillfället i akt och intervjuade Ovikens bygdegårdsförenings ordförande om verksamheten i föreningen. Ingeborg berättade att hennes ledtråd är kvalitet framför kvantitet.

Bygdegårdsföreningen har under de senaste åren haft många olika aktiviteter, som till exempel "Lär dig dekorera" i ett samarbete med Fjällkonditoriet, där sportlovslediga barn fick dekorera varsin muffins, med tips från konditorn Ylva.

Ingeborg berättade att föreläsningar inom släktforskning och dna har arrangerats med Peter Sjölund och Fredrik Mejster. Vidare besök av äventyraren Björn Uglem, om viner vid Vasahovet med Karin Tegenborg Falkdalen, doktor i idéhistoria, författare och sommelier.

– Vi har ”gym 65+” för daglediga varje måndag. Nu under pandemin ses de utomhus och tränar tillsammans på det vis som passar dem och vädret för dagen. I vanliga fall kör vi cirkelträning inomhus, sa Ingeborg.

– Vetenskapsverkstad för barn har vi också haft några gånger, "Gör din egen vulkan" och liknande ”hemexperiment”.

– En fotoutställning under fjolåret var välbesökt och oerhört uppskattad, i all sin enkelhet. Cirka 350 fotografier med gemensamma nämnaren att fotot var taget i Myssjö/Oviken. Allmänheten fick lämna in vad de ville dela med sig av. Så det blev en underbar blandning av julfirande, skolklasser, föreningsmöten, hur Myrviken såg ut förr och så vidare.

– Bh-bussen är också ett återkommande inslag. Den kommer från Dalarna och har mobil underklädesbutik i en gammal buss från 60-talet som byggts om till butik. I samband med det besöket har vi haft både mingelmiddag för tjejer och prova på linedance. Prova på teater för barn och ungdomar är härlig och spontan aktivitet, även musikcaféer har vi haft flera gånger. Vi har också bygdespel på vårt program, senast 2017.

Ingeborg framhåller att föreningen försöker göra det som passar hela bygden, något för alla åldrar: – Men vi gör också bara det vi själva vill göra, inte nödvändigtvis det vi tror alla vill ha.

Vidare understryker Ingeborg att hon och styrelsen är övertygad om att det är så man får en hållbarhet i sitt föreningsengagemang, ideell verksamhet ska inte vara ett ok, man ska ha kul.

Föreningen hyr också ut bygdegården.

– Det är vårt främsta mål och syfte, men utifrån driftkostnader på fastigheten så måste vi göra egna aktiviteter och då ska man passa på att ha roligt. Vi brukar försöka vara noga med att kommunicera att en bygdegård är just bygdens gård, det vill säga till alla och därför ska den främst hyras till andra som vill genomföra något.

Vilka kloka ord från bygdegårdsförenings ordförande!

Jag kände på mig, att här står jag framför en kvinna som är mycket intressant. Efter att ha arbetat både vid Uppsala och Bergs kommun har hon tagit steget till ett eget företag och inte vilket som helst. Ingeborg berättar att hon nu arbetar åt Bonniers med släktforskning som sedan har fört henne in på dna-tekniken för att lösa brottsmål. Det sker nu i Hackåsen, Oviken i Jämtland.

Det är alltid intressant med nya människor och Ingeborg Arvastsson överträffar det mesta som jag hört.

Sture Björk