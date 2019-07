Överlägsen seger för Rissveds – desto jämnare på herrsidan under lördagens SM–tävlingar på Frösö Park

Läs också: Bildextra: SM i Mountainbike rullar igång på Frösö Park

Endast Ida Jansson, Art-V Cycling Club, lyckades komma i mål under tio minuter efter segraren på damsidan, Jenny Rissveds. OS–guldmedaljörens segertid gentemot tvåan skrevs till 9:59.

På herrsidan var antalet åkare som tog sig i mål på under tio minuter efter segraren, Matthias Wengelin, desto fler. Inte mindre än 25 stycken kom i mål under en tiominutersperiod, vilket skvallrar om hur jämnt det var på herrsidan under lördagens tävlingar på Frösö Park.

Fjolårssegraren Emil Lindgren, Serneke Allebike CK, är med sina dryga 60 SM-medaljer och andraplats i sprint–VM den i särklass mest erfarne cyklisten i fältet.

I 2019 års upplaga fick han dock nöja sig med en bronspeng, efter att ha gått i mål en dryg minut efter segraren, Matthias Wengelin. 13 sekunder efter segraren slutade Lindgrens Serneke-kollega, Michael Olsson.

På sjunde plats återfanns Gävlecyklisten Emil Linde, som i juli för ett år sedan skadade sig rejält under en träning inför en invigningstävling av de nya crosscountrybanorna på Lugnet i Falun. Fram tills i februari gick Emil på penicillin och det var länge oklart om möjligheten att tävla under säsongen ens fanns.

På lördagen gick han i mål på en sjundeplats, 3:22 efter täten.

- Jag vet inte riktigt vad jag kom, flämtar han efter ett par djupa andetag, strax efter målgången.

Du blev sjua.

– Det känns skönt ändå, det gör det. Jag hade velat mer såklart, men förutsättningar och så som jag tränat det senaste får jag ändå känna mig nöjd med detta.

Hur har rehabiliteringen sedan den otäcka skadan sett ut?

– Jag käkade penicillin fram till februari. Fram tills dess har jag tränat... eller ja, snarare motionerat. I februari trodde jag inte att jag skulle kunna tävla i år alls, men sen körde jag en tävling i månadsskiftet april-maj och då kände jag att jag kör det som träning.

Emil förklarar att det ändå fungerat bra med handen.

– Den är ju stel och så, jag kan inte röra den som man egentligen borde, men det går ändå bra att cykla tycker jag.

Hur ser det ut för dig framöver?

– Nu blir det ett litet uppehåll, jag har inte exakt koll på hur jag ska lägga upp andra delen av säsongen nu. Det var egentligen SM jag ville komma i hyfsad form till och det tycker jag att jag gjorde, så gott det gick. Nu blir det väl en veckas semester och sen komma igång och köra några race igen inför hösten här.

Övriga resultat under lördagen:

Flickor 15-16

1. Tilda Hylén, Falu CK

2. Linn Palmberg, OK Hammaren

3. Maja Hedrén, Varbergs MTB Club

Pojkar 15-16

1. Hugo Sandin, IK Hakarpspojkarna

2. Måns Eliasson, IK Hakarpspojkarna

3. Casper Casserstedt, CK Natén Säter

Damer junior

1. Alva Casserstedt, CK Natén Säter

2. Amanda Zachariasson, Uddevalla CK

3. Felicia Andersson, CK Master

Herrar junior

1. Viktor Lindquist, Kolmårdens MTB Klubb

2. August Höglund, IK Hakarpspojkarna

3. André Eriksson, Varbergs MTB Club

Läs också: Bildextra: SM i Mountainbike rullar igång på Frösö Park