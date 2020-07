Över 16 000 provtagna i länet men kapacitet för fler tester – här är senaste coronaläget från regionen

16 429 länsbor har provtagits för covid-19 i länet. Av dessa har 1 112 personer konstaterats smittade, det är två fler smittfall än i den förra rapporten från gårdagen.

Fyra patienter vårdas på Östersunds sjukhus, en av dessa vårdas på intensivvårdsavdelningen, ett oförändrat läge jämfört med igår.

Inga nya dödsfall har rapporterats. Totalt har 17 personer avlidit på grund av smittan vid Östersunds sjukhus.

Sammanlagt har 126 patienter som har haft covid-19 kunnat skrivas ut från sjukhuset, fram till 21 juli, sedan dess att den allra första patienten lades in.

Regionen passar på att meddela att man har en hög kapacitet för tester vid provtagningsbussarna.

Just nu görs prover på cirka 500 personer per vecka, men det finns möjligheter att testa runt 2 000 personer. Information för provtagning hittas på 1177.se, eller via telefonnumret 1177 för de som saknar internetuppkoppling.