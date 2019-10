Östersundstrummisen Björn Höglund i samarbete med W.A.S.P-gitarrist: "En bucketlistgrej att dela projekt med gamla hjältar"

Svenske producenten Chris Laney och amerikanske producenten Mike Dalager har i 15 års tid jobbat med musik baserad på skräckförfattaren HP Lovecrafts litterära världar. Amerikanen Lovecraft (1890-1937) som skrev skräck, fantasy och science fiction har blivit något av en kultfigur och inspirationskälla för andra författare inom området.

Tidigare har producentduon jobbat fram en rockopera. Nu bygger de vidare på den första fullängdaren med kortare sidohistorier och det är där Björn Höglund kommer in i bilden. På senaste låten "Dreams in the witch house: Penitentiary" är det Björn Höglund som spelar trummor.

– Förra gången de spelade in var det Mikkey Dee från Motörhead och Scorpions som spelade trummor, nu är det jag, säger Björn Höglund.

Han spelade in sin del i Sverige medan övriga musiker – Bruce Kulick, tidigare gitarrist i Kiss som också spelar på en av Östersundsbandet Velvet Insanes nya låtar, gitarristen Douglas Blair från W.A.S.P., cellisten Tina Guo och Wyzard, basist från Mother's finest – spelade in i Los Angeles.

– Alla samarbeten är intressanta, men det är extra kul att få tillgång till sina gamla hjältar – det är en bucketlistgrej att dela projekt med gamla hjältar från Kiss och W.A.S.P.

Sångare i låten är Hollywoodskådespelarna John Franklin och Courtney Gains som båda spelade i Stephen King-filmen "Children of the corn" från 1984. Franklin spelade ledaren för den mordiska barnsekten som och Gains hans hantlangare.

Tanken är att "Dreams in the witch house" ska fortsätta utvecklas och det finns planer på att spela in mer musik – exakt i vilken riktning det utvecklas är ännu hemligt.