Östersundsprofilen kan leda Troja till allsvenskan: ”Satt oss i ett jättebra läge”

2–3 efter straffar mot Nybro. Det är aldrig kul att förlora, men just den här förlusten gjorde kanske inte lika ont. Eller?

– Man lär sig aldrig det här med att förlora. Och nu var det ett tag sen vi fick stryk. Men går man in i ett dubbelmöte med Nybro, back to back, och tar fyra av sex poäng så måste man vara nöjd med totalen. Sen behöver man inte mixa in att det är surt att förlora, det är en annan sak.

Trojas tränare Roger Forsberg såg sitt lag spela med ryggen mot sargen i 10–15 minuter av första perioden i Liljas Arena. Sen tycker han att de tog över.

– Efter powerbreaket tycker jag vi vrider tillbaka matchen till vår fördel i stora stunder och vi är riktigt bra stundtals. Det blir en jämn historia som de drar längsta strået i idag via straffar.

Straffar är inte er paradgren?

– Jag sa det till killarna att de inte skulle sitta och deppa för det här. Vi har inte vunnit en straffläggning på den här sidan nyår. Så skit i det. Vi hade vår chans i fyra mot tre i förlängningen. Vi hade ett jätteläge med Trucken (Daniel Karlsson Thörnros) och CJ (Carl-Johan Sjögren) som prickade insida ribba. Nu misslyckades vi med det och Nybro vann på en och samma gubbe som slår två väldigt bra straffar. Det är bara att ta hatten av för det och inse att det här var en jävligt viktig poäng.

Tycker du ni gör tillräckligt bra ifrån er i powerplay idag?

– Nej, inte idag. Jag tycker vi har gjort det tidigare, vi gjorde ett jättefint mål mot Nybro hemma senast. Idag tycker jag tempot går ner och vi är lite stressade av Nybros press. De pressar väldigt hårt och väldigt bra och det sätter oss i kniviga situationer som vi inte löser tillräckligt bra. Och kanske har vi för svagt passningsspel tejp till tejp, säger Forsberg och konstaterar att det finns utvecklingspotential där.

– I övrigt tycker jag att vi i två perioder är bättre fem mot fem förutom första 12-15 minuterna. Det är inget jätteskillnad, missförstå mig inte, men vi är bättre. Men ska man någonsin summera ett rättvist kryss efter full tid så var det idag.

Det här var Trojas sista bortamatch för säsongen. Nu vänder de hem till Ljungby och avslutar kvalserien med två hemmamatcher. Redan på onsdag kan de säkra en plats i allsvenskan – om alla resultat går deras väg.

– På de här fyra matcherna har vi spelat till oss ett jättebra utgångsläge. Nio av tolv poäng på tre bortamatcher av fyra... Hade du sagt det innan serien så hade jag tagit det gladeligen. Som det ser ut nu kommer vi vara med till fredagsmatcher hur resultaten än rullar på onsdag. Nu ska vi fullborda det vi är ute efter att göra. Inte så mycket att diskutera.

Frågan är om Troja får jaga kvalserieseger utan Jesper Emanuelsson. Den 20-årige forwarden som nyligen skrev på ett nytt tvåårskontrakt med klubben gick med lindad arm efter matchen.

– Han har haft problem med axeln innan och som tur var har det gått tillbaka ganska snabbt efter de här smällarna. Vi får se hur morgondagen blir. Vi behöver inte kasta in handduken här och nu, ibland går det tillbaka fort. Vi korsar fingrarna och hoppas, säger Roger Forsberg.