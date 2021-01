Östersundsfilmaren följde Lars Norén: "Jag kom in i hans heligaste"

Östersundsbon Per Zetterfalk är i dag filosofie doktor och utbildningsledare i programmet Online video creator på Birka folkhögskola. År 2008 disputerade han från dåvarande Dramatiska Institutet med avhandlingen Inter esse: Det skapande subjektet, Norén och Reality. Två år tidigare, 2006, hade hans dokumentärfilm Kall – Noréns drama premiär. I det arbetet följde han Lars Norén under många år.

– Jag kom in i hans allra heligaste, det var helt avgörande eftersom han var så exklusiv. Men desto viktigare var att jag fick stanna kvar, för det var inte givet. Det är otroligt stränga miljöer och det ställs höga krav på det konstnärliga teamet, berättar Per Zetterfalk.

Han beskriver Lars Norén som precis, bestämd och med integritet; en författare som inte lämnade något åt slumpen.

– Han har sagt att skrivandet är hans hem och det stämmer nog. Om man kan prestera så, då ägnar man mycket tid åt att skriva, säger Per Zetterfalk och fortsätter:

– Han var också sträng – både mot sig själv och sin omgivning – men på ett positivt sätt. Skådespelare älskade att jobba med honom för att han såg dem och tog dem på allvar, så att de kunde nå toppen av sin förmåga.

Per Zetterfalk menar att den här miljön var fantastisk att vara i.

– Som person var han också lättsam, humoristisk och nyfiken. Det och strängheten tog inte ut varandra. Det gick alltid att skämta med honom, han var nere med alla och han gillade att skvallra.

Lars Noréns sätt att se på sin process har influerat Per Zetterfalk på flera sätt.

– Jag går inte och tänker på honom varje dag, men tillslut blev han en del av mig som alla erfarenheter blir. Jag har aldrig gått så nära en konstnär som honom och framförallt finns det inte så många med den arbetsmoralen.

Lars Noréns produktion och konstnärskap är näst intill oöverskådligt då det innehåller så många delar.

– Det är ingen som vet exakt hur många pjäser han gjort. Han var nog inte den författare som hade allt på en ordnad trav hemma, utan det har bara producerats.

Men man räknar med att Norén skrivit över 100 pjäser. Från kammarspel om familjegräl bland borgerskapet, som "Natten är dagens mor" och "Kaos är granne med Gud", till skildringar av missbrukare och utsatta i samhällets marginal.

– Man kan tolka det som att det kom en punkt då han blev trött på den han blivit och ville röra sig bort från det, säger Per Zetterfalk som såg flera av de långa socialrealistiska dramer som Lars Norén satte upp under 1990-talet.

– De var helt otroliga och en pånyttfödelse av honom. Jag håller de pjäserna högt i hans författarskap.

Det var under denna period som Lars Norén satte upp den debatterade pjäsen "7:3", där fängelseintagna stod på scen. En av skådespelarna – Tony Olsson – avvek i samband med en permission och gjorde sig skyldig till Malexandermorden, då två poliser sköts ihjäl. Utöver detta blev uppsättningen även omdebatterad då karaktärerna på scen framförde nazistiska åsikter, vilket överensstämde med de kriminellas egna åsikter.

Föreställningen spelades inte så många gånger och möjligheten att se den i efterhand har varit liten. Per Zetterfalk hann dock se den.

– Det är inte bara en nazist som propagerar för nazism. Utan dramat skildrar ett samtal mellan Noréns alter ego, som spelades av Reine Brynolfsson, och de intagna. Det är modigt att våga skildra de svåra frågorna som många andra undviker.

Det är tydligt att Per Zetterfalk har en stor fascination för Lars Norén.

– Han var på en sådan hög nivå att det bara går att jämföra med Strindberg. De var väldigt olika, men båda testade så många olika genrer. Det är inte så många författare som förmår det.

Per Zetterfalk menar också att trots att Norén under perioder lagt sig nära andra författare som Samuel Beckett och Eugene O'Neill, slutade hans verk alltid som just "Norénska".

– Det ligger delvis i replikerna som gestalterna bara öser ur sig. De går inte och bär på någon hemlighet som de avslöjar i tredje akten.

Detta är en stor skillnad från exempelvis Henrik Ibsens dramatik, där karaktärerna höll inne med något som sedan avslöjades längre fram.

– Om det fanns en avgörande scen så började Norén med den. På ett sätt kan man likna stilen vid både journalistik och filmer i sociala medier, där inledningen ska fånga läsaren på tre sekunder.

Hur har Lars Norén påverkat andra dramatiker?

– Ta en serie som "Solsidan" som inte alls förknippas med Norén. Men det finns ett sätt att prata – att säga mer än man kanske ska – som till stor del kommer från Norén. Men i dag har det blivit så vanligt att vi knappt reagerar på det.

Den stilen att – att inte censurera något – är även typiskt för Lars Noréns dagböcker som gavs ut mellan 2013 och 2020. Trots detta har han ofta beskrivits som privat.

– Han har skrivit så otroligt mycket om sig själv som andra författare inte har, så jag förstår inte hur han kunde ses som så privat. Däremot gjorde han oftast inte intervjuer om de inte rörde premiärer av hans egna föreställningar och bokreleaser. Han skulle aldrig vara med i "Skavlan".

Hur tog du emot dödsbeskedet?

– Det var oväntat och overkligt. Han har varit med så länge och alltid varit aktuell.