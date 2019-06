Yran hyllar landsbygden med unikt scenkonstverk – ”utmanar alltjämt en urban norm"

De senaste åren har Yran gjort succé och lockat kulturpubliken med specialproducerade program som "Med ögon känsliga för grönt" med tolkningar av Barbro Hörberg (2017) och förra årets "Jazzkatten i Vattudalen" där Camilla Wolgers läste sin fars Beppe Wolgers dikter och kända svenska artister tolkade hans musik.

Nu är det dags för nästa spännande samspel. Författaren och kulturjournalisten Marit Kapla och en av landets främste pianister, Martin Hederos, möts i "Osebol – en föreställning om en by" som uruppförs på Storsjöteatern 3 augusti.

"Osebol" är ett episkt diktverk baserat på 42 intervjuer med människor från orten med samma namn. Marit Kapla mötte okunskapen om landsbygden genom att skriva en 800-sidig vittnesskildring från sin uppväxtby vid Klarälven i norra Värmland. Det handlar om en döende landsbygd, om modet att stanna kvar när andra lämnar, om urbanisering, arv, försoning, och – det magiska i att bo i en by. Men syftet med boken var inte politiskt, utan snarare existentiellt, har Marit Kapla tidigare förklarat i en intervju med TT:s Leonidas Aretakis.

"Jag ville skriva en bok om hur unika de är. Om hur vackert och viktigt det de säger är. Sen säger de saker om hur samhället fungerar i dag, om livet och döden, eller om relationer. De olika perspektiven formar ju en helhet. Men det viktigaste är de 42 personerna som bor i Osebol, för utan dem hade det inte blivit någon bok. Jag har bara lånat deras ord."

Hyllade pianisten Martin Hedros är kanske mest känd som en av medlemmarna i nerlagda rockbandet The Soundtrack of Our Lives. Nu har han, inspirerad av Kaplas bok skrivit pianokompositioner på temat "platser". Att de möts i ett scenkonstverk just på Yran kanske inte är någon slump. "Festivalen som grundades för att ingjuta stolthet i sin stad präglad av utflyttning och som 36 år senare alltjämt utmanar en urban norm", skriver de i en presskommentar. Pontus Sillrén är producent.