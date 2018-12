Sönderstressade förskollärare slår larm: "Det går inte att jobba utan att bli sjuk"

Länstidningen träffar en personalgrupp på en förskola i Östersunds kommun, fyra förskollärare och en barnskötare, när arbetsdagen är slut och alla barn har gått hem från förskolan.

De fem kvinnorna, med olika erfarenhet av att arbeta i förskolan, understryker att de alla i grunden älskar jobbet men att situationen är ohållbar. De orkar inte längre med sina arbeten.

– Det är inte vårt jobb i den här förskolan som är problemet. Det är organisationen, det är systemet som är problemet. Det är där det felar, säger "Kajsa", förskollärare.

För hög arbetsbelastning och för stora barngrupper på för lite personal är några anledningar som personalgruppen återkommer till när de tar upp varför de inte orkar med sina arbeten.

– Vi ska gärna städa. Det är som att man jobbar som hemmafru, fast man även ska ha en massa mål att uppnå. Det är dokumentationer som ska göras, massor med administration. Det som får läggas åt sidan är det som vi är utbildade för – pedagogiken. Det jag tycker att man glömmer bort är att om vi inte skulle göra annat än att just jobba med omsorg skulle det fortfarande vara en arbetsmiljö med jättehöga ljud och buller. Man måste ha en sådan hög stresstålighet, säger "Eva".

Hon beskriver det som att personalen jobbar 150 procent varje minut som de befinner sig på förskolan. Trots detta räcker inte tiden till att ge alla barn den uppmärksamhet som de helst skulle vilja ge dem, då personalen är underbemannad och enormt sårbar för om någon skulle bli sjuk.

– Vi ligger hemma sjuka var och varannan månad. Det tar på vår lön, på stressen. Man stressar upp sig när man är hemma. Jag kan ringa när jag ligger hemma sjuk och fråga hur det går för dem. Varför ska jag ringa? Jag gör det för att jag stressar upp mig och känner att jag lämnar dem i sticket. Det är ofta när man öppnar på morgonen och får sms från kollegor som ber om ursäkt för att de är sjuka. Det är hemskt, säger "Lisa", barnskötare.

Men det händer också att personal ringer och säger att de helt enkelt inte orkar gå till jobbet på grund av belastningen, berättar "Eva".

– Jag har aldrig haft ett jobb där jag har sett så många gråta. Det är helt normalt att man ser någon som är ledsen, att hon har fått för mycket och bägaren rinner över. Folk ringer på morgonen och gråter och säger att de inte klarar av att komma. Det har jag aldrig varit med om tidigare.

Mitt i allt detta kommer kraven från föräldrarna. Det är inte ovanligt att föräldrar förväntar sig att personalen alltid ska ha fullt fokus på just deras barn.

– Föräldrarna vill att man tar emot deras barn. Vi har inte 18 armar och kan ta emot alla samtidigt. Då är det alltid någon som kommer tillbaka till oss och säger att vi inte tog emot deras barn. Det var en morgon när jag fick ta emot barnen ensam, jag hade inte fått hit någon vikarie. Då satt jag redan med ett barn som var ledset och kunde inte göra mer just då. Då stod föräldrar till ett annat barn och tittade på mig och väntade att jag skulle ta deras barn. Man får aldrig frågan "ska jag stanna en stund?". Det hade lättat upp väldigt mycket, säger "Lisa".

Tiden räcker inte till för att göra det som personalen är utbildad till att göra, att ge barnen omsorg och bedriva undervisning. Men arbetsuppgifterna slutar inte där.

– Vi hade en period när det verkligen var kaos. Då drev vi med vår egen utbildning, "städa kylskåp 2,5 högskolepoäng, dammsuga mattor 3 högskolepoäng". Det kändes så löjligt att man har lagt 220 000 kronor i studieskulder för att stå och dammsuga. Det var inte därför jag pluggade på universitetet, säger "Kajsa".

"Frida" är den av de fem som Länstidningen träffar som har arbetat längst som förskollärare. Hon började jobba för 20 år sedan, och då upplevde hon inte alls samma stress som det är nu.

– Den täta beläggningen som är nu, så var det inte tidigare. Då hade man alltid lite tid på morgonen och lite på eftermiddagen så man hann med. Nu är det lika högt tempo hela dagen. Plus att då var det kanske 15 barn i gruppen, nu är det 18. Sedan tycker jag att andelen barn med särskilda behov ökar. Det är nog den onda spiralen. Vi är trötta, vi sliter, barnen får inte tiden de behöver och det är tätare belagt, säger "Frida".

Personalen på förskolan som Länstidningen besöker har påtalat problemen för sin chef – som håller med dem.

– Men hon säger att hon inget kan göra för att det inte finns några resurser. För lite resurser, både ekonomiska resurser och vuxna resurser. Det finns ingen möjlighet att uppnå det vi ska göra, säger "Kajsa".

När väl kollegor blir sjuka finns det möjlighet att ringa in vikarier från kommunens bemanningspool. Men det är inte alltid det finns någon att ringa in. Personalen har också direktiv att helst avvakta med att ringa in en vikarie till man ser hur många barn som dyker upp.

– Ska vi då vänta till klockan 8 att ringa bemanningen, då finns det inga vikarier att få tag på eftersom alla är uppbokade. Då kanske vi ändå sitter där med risken att sitta ensam med 18 barn till frukosten. Så hör man från ännu högre upp att de funderar på att införa vikariestopp. Då kommer vi ha ännu sämre samvete för att vi är hemma. Det är ju 18 barn här ändå även om vi är sjuka. Ska då mina kollegor behöva gå och försöka täcka upp ändå?, säger "Julia".

I en sådan miljö som förskolan är det väldigt lätt att bli sjuk eftersom det går runt alla möjliga sjukdomar. Att föräldrar lämnar sina sjuka barn på förskolan i stället för att låta dem vara hemma är inte ovanligt. Tämligen ofta får personalen också kommentarer om att de har varit sjuka mycket på sistone – vilket inte heller är det enda som ifrågasätts, berättar "Eva".

– Jag tror inte att det finns något yrke där man blir så ifrågasatt varför man gör som man gör. Det känns som att de glömmer bort att det här är vårt jobb, att vi är utbildade och att vi ska undervisa, på något sätt. Det är jobbigt att bli ifrågasatt hela tiden, säger "Eva".

Personalen skulle allra helst se att de kunde gå ut med vilka de är, men de vågar inte. De beskriver en tystnadskultur bland förskolepersonal i Östersund. Många känner igen sig i den problematik som den här personalgruppen beskriver, men man vågar inte gå ut offentligt av rädsla för att bli av med jobbet, att ses som någon som inte orkar med sitt jobb, eller för reaktioner från föräldrar.

– Vår önskan är att de ska komma hit med sitt barn och känna att de lämnar sitt barn i fullt trygga händer, så att de kan gå på sitt jobb och känna att barnet har en bra dag – och det är det vi vill uppnå. Då håller man glasfasaden mot föräldrarna in i det längsta, säger "Julia".