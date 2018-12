Östersunds fristadsförfattare Souzan Ibrahim får förlagsstipendium

Natur & Kulturs särskilda stipendier går till personer som utmärker sig särskilt inom litteraturen i Sverige. Varje år går ett av stipendierna till någon av Sveriges fristadsförfattare.

– Det betyder mycket för mig att Natur & Kulturs stiftelse gör det här ställningstagandet. Att de visar att de stöttar och uppskattar mitt arbete för att berätta sanningen, säger Souzan Ibrahim, i en presskommentar.

Hennes bok ”No Pigeons in the sky of the city” blir den första av i hennes produktion som översätts till svenska och ges ut hösten 2019. Bokens svenska titel blir ”Inga duvor på stadens himmel”. Östersunds bibliotek bekostar utgivningen av boken.

Läs mer: Författaren Souzan flydde från Syrien till Östersund – nu blir hennes bok om kriget översatt till svenska