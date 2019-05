Nu ska 100 tjänster bort – Besparingarna i länets sjukvård ökar: "Det är allvarligare än någonsin"

Det hela har nyligen förhandlats med de fackliga företrädarna och budskapet skickades ut i ett pressmeddelande under gårdagen. De första 50 tjänsterna ska sparas in under hösten och ett inriktningsbeslut har tagits med målet att kapa ytterligare 50 tjänster från 1/1 2020.

– Ekonomiska underskott med sparkrav och effektiviseringar är något vi brottats med i många år men nu, när vi inte har några pengar i kassan utan måste låna till och med till löner, är det allvarligare än någonsin, säger regiondirektör Hans Svensson i pressmeddelandet.

I en artikel med regiondirektör Hans Svensson förra veckan sa han att det är hälso- och sjukvårdsområdet som är i fokus i besparingarna, då det är där underskottet växt mer än förväntat de senaste månaderna – och det påpekade han även under gårdagen. Men han betonade i pressmeddelandet att även andra delar av organisationen kan påverkas.

– Än så länge kan vi påverka det som sker genom att själva välja var vi ska ta tuffa och många gånger obekväma beslut, säger Hans Svensson. Jag vet inte vad som skulle hända den dag vi inte har pengar och inte får låna mer, men om den dagen kommer så skulle våra möjligheter att påverka vara synnerligen små, säger han.