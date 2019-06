Här är Bjärmes nya poplöfte – slog ut hundra andra akter i musikprojekt

Det är som om världen öppnar sig i Bjärme. Fjällen och himlen bildar fond åt de gröna ängarna och enstaka gårdarna. En grusväg till höger och man är framme i Kläppgärde. Kläppgärde, som på jamska blir Kappgäl, har också inspirerat till bandnamnet Kape Yeel. Platsen är viktig för medlemmarna tillika bröderna Linus Malmsten, Kevin Stålberg och Theo Malmsten. Alla tre är uppvuxna här och det är också här, bakom en av ladorna, som deras musik blir till i en studio. Lokalerna innehåller också en fullt utrustad replokal.

– Det är typ det vi gör, vi jobbar och sedan sitter vi i studion framför datorn. När jag och Linus var yngre var det bara fotboll som gällde, men sedan började musikintresset komma, säger Theo Malmsten.

– Det är kul att det kom ungefär samtidigt för oss alla och att vi har kunnat lära oss av varandra, inflikar Kevin Stålberg.

Vi reder ut släktträdet. Theo och Linus är bröder och kan för övrigt kalla författaren Bodil Malmsten för faster. Kevin är deras halvbror.

Kape Yeel gör allt själva – skriver, spelar alla instrument, producerar, fotar och filmar. Linus står för sången. Tidigare spelade de i lite olika bandkonstellationer innan de i början av året bestämde sig för att bilda en trio. Hittills har de släppt två låtar "Tatterdemalion" och "Givin in to you, life", med tillhörande videos. Båda doftar åttiotal med sina medryckande, melodiösa popslingor. Samtidigt finns en spännande, tyngre rockbotten. Däremellan influenser av indie, jazz och electro.

– Vi har planer på att släppa mer material snart och vi är också sugna på att spela live, men då måste vi börja repa. För hittills har vi mest suttit och gjort musiken, säger Theo.

Kape Yeel är ett av tre band i Sverige som blivit uttagna till Sensus internationella samarbete med musikagenturen Nordic by Nature i Berlin och projektet "Die Neuen Schweden". Mellan 26–29 augusti kommer de dels att genomföra ett showcase på kulturarenan Urban Spree och dels få en grundlig introduktion till den tyska musikbranschen genom workshops och möten med olika skivbolag, radiostationer, musiktidningar, festivalarrangörer och bokningsbolag.

– De hade ett urval på hundra akter och Berlin plockade ut dem de tyckte var mest lovande. Det ska bli jättekul! Vi ska vara där en hel vecka, säger Kevin Stålberg.

Kape Yeel

Linus Malmsten – sång, keyboard, gitarr Kevin Stålberg – bas, gitarr Theo Malmsten – trummor, keyboard