Häggenås firar "Årets by" med stor musikalkväll – "Viktigt att inte bara vara passiv kulturkonsument"

Häggenås tänker fira att man blivit utsedd till årets by. Fyra körer, musiker och scenarbetare, totalt 70 personer, samlas nu under våren och slipar detaljer inför den 26 maj då Häggenås Goes Musical.

"Vi gör det här för att alla ska få vara med om något riktigt stort", säger Inga-Lena Eriksson som håller i projektet.