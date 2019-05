Femteklassare gjorde insatser för barns rättigheter – fick pris av prinsessan Sofia

I självaste Rikssalen på Gripsholms slott i Mariefred hölls prisutdelningen där representanter från klass Oden 5 på Odenslundsskolan i Östersund belönades för sitt jobb för barns rättigheter.

– Barnen var supernöjda, det var jättehäftigt. Once in a lifetime! Säger Lena Johansson som är lärare till eleverna i Oden 5.

En del av engagemanget har bestått i att delta i Jorden runt-loppet. Där barn över hela världen mellan december och april ska lära sig om FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Som avslutning på detta samlas alla på varsitt håll för att presentera sina krav på förändring och tillsammans springa tre kilometer. Men på Odenslundskolan valde man att göra loppet med en knorr och istället spänna på sig längdskidorna.

– Det var ju lite exotiskt, det var vi nog de enda som gjorde, säger Lena Johansson. Sammantaget över hela världen deltog omkring 1,8 miljoner barn i loppet berättar hon.

Enligt World's childrens prize som organiserar det hela deltog i Sverige omkring 30 000 barn i loppet.

Utöver loppet har de även arrangerat en omröstning där elever på Odenslundsskolan fått rösta på vem som skulle få vinna priset som årets barnrättshjälte. Ett pris som delades ut vid samma ceremoni som där delegationen från Odenslundsskolan fick sin utmärkelse.

Men vad som var direkt avgörande för att just eleverna i klass Oden 5 skulle bjudas till Gripsholms slott var en för i år nytt moment. Under Jorden runt-loppet skulle barnen fotografera sitt lopp och utöver det skicka in en motivering till varför just deras klass skulle få åka. Något de alltså lyckades med och fick två fina dagar i Mariefred.