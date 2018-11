Sigge från Brunflo om Trissvinsten: ”När jag sa att det var minst 1,2 miljoner såg hon lite ut som en fågelholk”

– Det kom så hastigt att jag inte har hunnit bestämma vad jag ska göra för pengarna. Min fru skämtade och sa att jag skulle säga att vi skulle köpa nya täcken, säger han.

För sju veckor sedan hände det plötsligt för Sigge Gustafsson. De senaste månaderna har han köpt Trisslotter för att gardera sig, som han uttrycker det.

– Jag har köpt lotter att skrapa när jag spricker på travet. I just det här fallet skrapade jag mellan loppen under lunchtravet. Min fru låg och lyssnade på ljudbok just då så jag sa ingenting alls. Sen kom hon ut för att titta på V75. Jag nämnde att jag vunnit en slant den dagen. Hon frågade hur mycket och trodde väl att det var ett par tusen på travet. När jag sa att det var minst 1,2 miljoner såg hon lite ut som en fågelholk, säger han.

Även om planerna för vad vinsten ska gå till inte är helt klara så är det en sak som är helt säker.

– Vi ska köpa en ny bil, men det var klart redan innan det här hände. Nu kanske vi köper en lite värre bil, säger han.

Den minsta summa han hade kunnat få med sig från tv-skrapet var alltså 1,2 miljoner – eller 10 000 i månaden i 10 år.

– Jag hade räknat med det, så vad ska jag säga nu, att jag är besviken över att det inte blev 25 000 i månaden? Nej fasiken. Det går inte vara annat än nöjd, säger Sigge Gustafsson.