Schackrutan: Oavgjort i ÖSS-derby

Även det andra mötet i denna grupp var en derbymatch när SK Rockaden II, Umeå vann med 3-1 över ASSU II, Umeå. Nästa speldatum blir den 3 februari.

Säsongens länsserie har denna gång delats upp i två divisioner, division IV för äldre spelare och division V som är en utpräglad juniorserie. I den sistnämnda vann Stamgärde skola, Undersåker, med 3-1 över ÖSS VII efter vinster för Julia Lundin, Albin Lund och Tim Vos (wo). Vinst i ÖSS-laget för Filip Sandgren. I gruppens andra match vann Waldorfskolan med 3-0 över ÖSS VIII efter vinst för Elvin Porter samt wo-vinster för Viggi Pekkari och Arvid Hippe Runsten. Filip Sandgren vann en efterföljande blixtturnering närmast följd av Wilhelm Moänge och Albin Lund.

I division IV har tidigare inledningsmatchen ÖSS V mot ÖSS IV spelats med resultatet 1-3 efter vinster i bortalaget för Henrik Johansson, Najib Khalili och Axel Sahlin. Vinst i ÖSS V noterade Lars Liljedahl. Nu på söndag spelas i denna grupp även mötet ÖSS VI-Schack 88, Hammerdal.

I slovenska Bled har VM för veteraner spelats och i 65+ Open gick segern till Vlastimil Jansa, Tjeckien, som fick ihop 9,5 poäng av 11. Fina svenska placeringar noterade Nils Gustaf Renman och Magnus Wahlbom som blev fyra respektive femma, båda med 8 poäng. 180 deltagare. I damernas 65+ vann legendariska Nona Gaprindashvili, Georgien, 77 år, med 8,5 poäng av 11.

Anmälningar strömmar nu in till Januariturneringen i Sundsvall, som gör come back efter åtta års uppehåll. Topprankad just nu är Andreas Landgren, Västerås SK, och den anrika turneringen spelas 4-6 januari på Scandic City i Sundsvall.

I veckans uppgift ser vi partislutet Zueger-Vogt, 1994. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

