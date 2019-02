"Sapmis gränser flyttas söderut" – Glädje när Sametinget vill bygga parlament i Östersund

Efter flera års diskussion fattade Sametinget beslut om att parlamentsbyggnaden ska byggas i Östersund. Beslutet fattades under sammanträde i Örnsköldsvik. Till en början var Kiruna det självklara valet, men det drog av olika anledningar ut på tiden. Under tiden kom flera intressenter in och en av dem var Östersund.

Östersunds kommun kom in som en stark konkurrent till Kiruna 2015 när de erbjöd Sametinget två av sina mest attraktiva tomter. En av dem var området vid Yrancampingen nedanför Jamtli vid Storsjöns strand.

Till sist fanns det tre favoriter: Kiruna, Vilhelmina och Östersund. Kiruna har alltid varit huvudalternativ, men Östersund seglade alltså upp och blivit en het kandidat. efter att revisionsbyrån PwC tagit fram en rapport som underlag. I den beskrivs Östersund ha närmare till samarbetspartners medan Kiruna har närmare till väljarna. På den poängskala som revisionsbyrån använde, så fick Östersund totalt sett mest poäng.

Först ställdes Östersund och Vilhelmina mot varandra under Sametingets plenum. Där vann Östersund. Sedan ställdes Östersund mot Kiruna. Nu har alltså Sametinget sagt sitt och det blev Östersund.

- Det känns jättebra, jag har alltid tyckt att Östersund har haft fler fördelar jämfört med Kiruna, men man kan aldrig vara säker förrän omröstningen är klar, säger en glad Karin Thomasson (MP), regionråd och en av de lokala politiker som engagerat sig mest i frågan.

Hon tror att byggandet av ett samiskt parlament i länet kommer synliggöra samer och stärka sydsamisk kultur i Jämtland samt öka möjligheten för samer att bo och jobba i länet.

- Sapmis gränser flyttas söderut, vilket jag tycker är bra, jag är så oerhört glad för det här beslutet, säger Karin Thomasson.

Även Jerker Bexelius, verksamhetschef på sydsamiska kulturcentret Gaaltije, är glad för beslutet.

- Jag är överväldigad, jag hade goda förhoppningar, men Kiruna var ju ändå en favorit så det var en skön känsla när de tog sitt förnuft till fånga.

Precis som Karin Thomasson tror Jerker Bexelius att etableringen av ett samiskt parlament kommer vara mycket betydelsefullt för den samiska befolkningen i Jämtlands län.

- Det kommer ge arbetstillfällen för samer och det kommer att stärka det samiska samhället i länet, säger Jerker Bexelius och fortsätter:

- Kommunen har gjort ett bra jobb. Vi har samarbetat med dem och de har varit väldigt professionella i arbete med sådana här frågor.

Uppskattningsvis kan etableringen skapa upp till 50 arbetstillfällen och det första spadtaget kan tas inom fyra till fem år. I dagsläget är finansieringen av byggnaden inte klar, utan det beslutet sker på regeringsnivå.