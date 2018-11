Säkrad majoritet om budget i Östersund

– Jag är djupt bekymrad över de borgerliga partiernas budgetförslag för nästa år.

Det skrev det färska oppositionsrådet AnnSofie Andersson (S) i ett pressmeddelande häromdagen.

– De avser sluta amortera på lån och istället använda pengarna från Jämtkraft för att klara den dagliga driften.

Det här kommer att bli en politisk strid i den kommande debatten, även om själva striden inte, i sammanhanget, handlar om några stora och avgörande frågor.

– Det finns en skillnad när det gäller finansieringen. Istället för att lösa upp medel som är fonderade för pensionsavsättningar och för in dem in i driften så tar vi en utdelning från Jämtkraft. Jag tror att det handlar om 32 miljoner kronor, säger kommunalrådet Bosse Svensson (C).

# Är det i sammanhanget små finanstekniska detaljer?

– Jag ska inte säga att det är en detalj, det är ju en skillnad. Det vi för in är riktiga pengar i kassaflödet, det de (de rödgröna) vill göra är att lösa upp en fond som vi har sagt att vi inte ska använda. Det vi gör är ju att tillför friska pengar. Det gör inte de, säger Svensson.

– Sedan tycker vi att pensionsavsättningar ska användas till pensioner och inte driften.

AnnSofie Andersson svarar:

– Pensionsavsättningarna kan inte användas till annat än pensioner men vi har genom de senaste åren skapat ett överutrymme som vi nu reglerar.

Annars är den budget som nu ska klubbas ingen kioskvältare.

Så sent som på onsdagen presenterade Alliansen och Miljöpartiet en gemensam linje i miljöfrågorna vilket därmed säkrar en majoritet för hela budgetförslaget.

– För oss i Miljöpartiet är klimatfrågan överordnad övriga politikområden. Därför var det viktigaste nu att säkra att det stadsmiljöavtal som låg på bordet blev verklighet, liksom att den klimatväxling som idag tillämpas i kommunens resande också fick en fortsättning. Och för det fick vi gehör, säger Miljöpartiets gruppledare Florian Stamm i en presskommentar på onsdagen.

– Vi uppskattar Miljöpartiets vilja att diskutera sakpolitik med oss, och eftersom vi alla står bakom målet att kommunen ska vara fossilfri till 2030 så är det viktigt att hitta en samsyn över blockgränsen, och bredd i åtgärderna, och då får alla vara beredda att jämka lite, säger kommunstyrelsens ordförande Bosse Svensson, Centerpartiet.