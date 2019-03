Pampigt och storslaget när skidskytte-VM invigdes

Det var ett fullspäckat program som erbjöds när årets andra världsmästerskap i länet – VM i skidskytte – invigdes i Östersund. Först ut var artisten Magnus Schönberg", som uppbackad av den stora kören "Biathlon choir" sjöng den officiella VM-låten "For the love of the game".

"Biathlon choir", en stor kör sammansatt av 500 körsångare från hela länet, var hela föreställningens huvudnummer. Avslutningen bestod av numret "The sound of Jamtland", ett specialkomponerat stycke som inspirerats av naturen och människorna i Jämtland. Stycket komponerades av Per Wiklander, ledare för Undersåkerskören. Förutom den stora kören deltog Östersunds folkdansgille, barnkören Ceciliakören, Tanja Nordfjell, Torkel Johansson och Peter Roos i framförandet. Allt var förstärktes av en snygg ljusshow på Rådhusets vägg.

Många talare gästade invigningen, en av dem var Sofia Domeij – ordförande för Svenska skidskytteförbundet.

– Vi är redo att ge er ett nytt drama varje dag. Vi är redo med med hela våra hjärtan – låt showen börja, sa Sofia Domeij i sitt tal.

För arrangörsstaden Östersunds räkning hälsade kommunalrådet Bosse Svensson alla tävlande och besökare välkomna.

– Vi kunde inte vara stolta än att få välkomna VM-tävlingarna hit, sa Bosse Svensson i sitt tal.

