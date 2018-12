Östersundstrummisen Björn Höglund med när Easy Action återförenas på Sweden Rock

Innan artisten Tommy Nilsson slog i genom som balladsångare under sent 1980-tal sjöng han i flera rockband, bland annat i Easy Action där han nu gör comeback för en konsert i Sölvesborg. Även gitarristen Kee Marcello, som hoppade av för att ersätta John Norum i Europe, återvänder för en kväll med sina gamla bandkompisar.

Östersundstrummisen Björn Höglund, känd från bland annat från Hoven Droven och Marmeladorkestern, var även med när bandets första uppsättning, med sångaren Zinny Zan, återförenades på Sweden Rock 2006.

– Det var jättekul, framför allt var vi ett fantastiskt gäng som blev kompisar för livet. Efter spelningen fortsatte vi att lira under två, tre år. Vi spelade in en skiva, som visserligen aldrig släpptes, och turnerade en del, vi var bland annat förband till Twisted Sister, säger han.

Hur var publikintresset då?

– Bra! Det gick en glamvåg både i Sverige och Europa då, så det fanns en nyfikenhet på materialet. Easy Action var tidiga glamrockare i Sverige, pionjärer.

Förutom Marcello och Nilsson kommer även keyboardisten Jörgen Ingeström samt basisten Nalle Påhlsson och gitarristen Chris Lind att återvända. Bandet kommer att spela albumet "That makes one" från 1986 i sin helhet under konserten på Sweden Rock. Materialet har blivit aktuellt igen, inte minst genom att Danny Saucedo fick en hit i "Så mycket bättre" med en låt från skivan – "Snacket på stan" efter originalet "Talk of the Town. "Vi har insett att vårt album har hittat en helt ny publik och jag är väldigt peppad på att få träffa den", säger Tommy Nilsson i ett uttalande.

Björn Höglund menar att plattan alltid har haft ett stort kultfölje trots att den genremässigt skilde sig från bandets självbetitlade debutalbum från 1983.

– När Zinny slutade 1985 klev Tommy Nilsson in och musiken tog en helt annan inriktning. "That makes one" var lite mer vuxenrock och ganska främmande från det som Easy Action var från början. Det ska bli kul att lyfta fram den här skivan som jag faktiskt lyssnade jättemycket på när den kom – trots att jag bara var en liten grabb.

Vad ser du mest fram emot på nästa års Sweden rock?

– Kiss! Om vi skulle lira samtidigt som dem skulle det vara en superflopp. Jag och Nalle Påhlsson, som också är ett stort Kiss-fan, har sagt att om det händer ställer vi in, haha.