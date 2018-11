Östersundshems vd slutar: "Det har att göra med den händelsekedja som varit under hösten"

På måndagen meddelade det kommunala bostadsbolaget Östersundshem att vd:n Johannes Merbom slutar med omedelbar verkan. Han ersätts tillfälligtvis av Christer Sundin i väntan på en ny rekrytering.

Johannes Merboms tid vid Östersundshem har varit kort men stormig. Han tillträdde tjänsten 20 augusti och redan i början på oktober kom uppgifter från en personalenkät ut där personalen uttryckte missnöje över den nye vd:n.

Östersundshems styrelse var, inför att Merbom skulle tillträda tjänsten, mycket nöjd med sin rekrytering:

– Vi ser positivt på den erfarenhet och höga kompetensnivå Johannes besitter, och styrelsens val av vd kommer att bidra med en fortsatt positiv utveckling av verksamheten hos Östersundshem, sa Unto Järvirova, styrelseordförande på Östersundshem i en intervju i början av augusti.

Efter missnöjet i personalenkäten hade vd:n fortsatt styrelsens förtroende. Men i mitten av november var det dags igen. Nu hade vd:n enligt personal, som via fackförbundet Unionen informerat styrelsen, uttryckt sig sexistiskt och ärendet skulle utredas internt via företagshälsovården. Johannes Merbom avböjde att kommentera innan utredningen färdigställts.

Nu slutar alltså Johannes Merbom på egen begäran. Enligt pressmeddelandet från Östersundshem är orsaken: "..att styrelsen och vd har alltför olika uppfattningar om hur företaget ska ledas i framtiden."

– Det handlar om synen på hur man ska leda företaget, säger Unto Järvirova, styrelseordförande för Östersundshem. Det har att göra med den händelsekedja som varit under hösten där det funnits en kritik från personal om ledarstilen och rapporten om sexistisk jargong. Och den interna utvecklingen i den frågan har inte rört sig framåt och det är problemet. Det har inte upplevts som någon förändring alls i den delen. Vi hade sedan ett styrelsemöte där jag fick i uppdrag att undersöka med vd om det fanns möjligheter att kunna reparera det hela. Efter en diskussion i morse mellan vd och mig konstaterade vi att vd säger upp sig och lämnar med omedelbar verkan, säger Unto Järvirova.

* Har ni misslyckats med rekryteringen av vd?

– Vi anlitade en rekryteringsfirma och satte ihop en grupp som hade hand om rekryteringen från bolaget och styrelsen, säger Unto Järvirova. Av de kandidater vi hade att ta ställning till så konstaterade en enig rekryteringsgrupp att Johannes Merbom hade bäst kvalifikationer. När vi sedan inte går iland med det så kan vi bara konstatera att vi gjort ett kollektivt misslyckande. Det är såklart styrelsen som sedan anställer och som är ansvarig, säger Unto Järvirova.

LT har försökt nå Johannes Merbom för en kommentar men ej lyckats.

Johannes Merbom får ett avgångsvederlag på 6 månadslöner i enlighet med det avtal han har med Östersundshem.