Maria Hestner: ÖFK-supportrar! Håll ihop nu, det är snart match igen

Det har gått tre veckor sen allsvenskans sista omgång och för Östersunds Fotbollsklubb är det dags att summera säsongen 2018.

Turbulens är såklart ett ord som kommer upp. En del hör fotbollen till och andra stormar önskar vi att vi hade sluppit. Och med turbulens kommer åsikter. Årets nagel i ögat för min del är solklart medgångssupporten.

Ni vet, den där typen som vill vara med i rampljuset, men inte hjälpa till att bygga scenen. Under fjolårets fotbollsfeber dök folk jag aldrig kunnat drömma om upp på arenan, flög till Berlin och Bilbao, och köpte halsdukar och matchtröjor. Tanterna ville få sig en kram och gubbarna ville få en selfie.

Och så kom 2019. Ny säsong och inga gamla meriter att leva på. Så fort motgångarna började komma, blev tongången en annan på många av selfie-gubbarna. Kritiska röster på läktaren. I fikarummen. På sociala medier. Enkelspåriga resonemang kring svenska cupen-guldet som uteblev och om anledningarna till Grahams flytt. Jag förstår att ett engagemang kan pendla och att folkfesten 2017 kan sprida en entusiasm som är svårt att upprätthålla konstant. Jag tycker bara vi låter en skugga falla på något vi tillsammans byggt och fortfarande bygger - förening och supportrar – om vi inte är med på resan långsiktigt.

Där är klart att det inte är solsken jämt, säg den arbetsplats som har det. Precis som vilket företag om helst, så slutar folk och nya börjar. Det fanns en tid då jag verkligen inte kunde lära mig vem som var vem av Ghoddos och Gero. Nu vet alla det och vi har blivande Ghoddos och Geros i truppen som kommer blomma ut. Fotboll funkar så och det håller vi jämtar som är lite nya i fotbollens finrum fortfarande på och lära oss.

Jag vet i ben och märg att idrottens kraft är fantastisk, både om man står på planen eller sitter på läktaren. Go hard or go home är mitt budskap.

Jag kommer i alla fall minnas säsongen 2018 med värme, för trots stormar så finns det en sak som vi kan lita på består; Kulturakademin.

I årets kulturprojekt som mynnade ut i en musikal tillsammans med Glada Hudik-teatern överträffade de sig själva. Igen. Inget fokus på resultat, PR, fotbollspolitik eller för den delen prestation. Utan bara ambitionen att stärka människor inifrån och ut. Och resultatet av det? Värme.

Låt oss prata om ett nummer från showen med vår monster-back Douglas Bergqvist. Han som sällan bjuder på ett leende på planen och som snittar ett par hjärnskakningar per säsong.

Den hulken knockade Storsjöteaterns publik när han tillsammans med 8-åriga (!) Tuva sjöng en avskalad version av låten ”Din soldat” med Islamovic, Tekie, Sonko & Bellman som bakgrundsdansare. Det kanske låter som ett humornummer, men tvärtom! Douglas framstod som nallebjörn, med ett kroppsspråk så mjukt och självklart och han såg ut att kunna ta en kula för den lilla flickan bredvid sig.

Jag har också sett när du faller och försökt bygga nytt i från marken, jag har också vart nära min gräns, så jag fattar precis hur det känns. Men jag lovar att allt kommer vända, om vi lovar att tro på oss själva.

Så träffsäkra rader och ensemblen försatte oss i total närvaro, öppnade våra celler och visade oss att människor som möts - utvecklingsstörda, normalstörda, fotbollsspelare och icke fotbollsspelare - kan flytta berg. Vi ska ta den här föreställningen, den här akademin, som ett kvitto på vad som sker om man tänjer gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas. Långt bortom svarta rubriker och transferfönster kan magi uppstå.

Som Glada Hudik-teaterns grundare och showens regissör Pär Johansson sa i slutet av musikalen; Historien om ÖFK är inte slut, den pågår ännu. Så håll ihop nu, det är snart match igen.