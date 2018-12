Magnus Schönberg sjunger VM-låt

Enligt ett pressmeddelande speglar låten "For the love of the game" de värden och känslor som skidskyttesporten står för. "Motståndare på startlinjen, men vänskap, glädje och kärlek före och efter tävlingen". '

"Jag var inte i närheten av att tacka nej. Jag är patriot så det smäller och det är stort för Östersund och stort för Sverige med ett hemma-VM", säger Magnus Schönberg.

Låten "For the love of the game" är skriven av Tobbe Forsberg och Per Wiklander och producerad av Björn Höglund. Magnus Schönberg tävlade i TV4:s "Idol" 2017 där han kom på en nionde plats.