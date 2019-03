Kraftig ökning av källarinbrott i Östersund – Här är kvarteren som drabbats hårdast

Enligt färska siffror från Polisen har det den senaste tiden skett en mindre inbrottsvåg i de centrala delarna av Östersund. Antalet anmälda inbrott i främst källarförråd men även vindsförråd har ökat kraftig sedan nyår.

- Östersund har mest inbrott i hela Norrland, normalt sett har vi kanske hälften så många anmälningar jämfört med övriga Norrland. Men när det gäller källarinbrott sticker vi ut. Mellan den första januari och fram tills idag har det gjorts 78 anmälningar om inbrott i källar- och vindsförråd, varav 61 av dem har skett i de centrala delarna av Östersund. Under samma period förra året var det 25 anmälda inbrott, säger Per Thelin, förundersökningsledare vid Polisen.

Enligt Per Thelin kan man se ett tydligt mönster bland anmälningarna. En majoritet av inbrotten ska ha skett vid ett relativt begränsat geografiskt område.

- Man kan säga att de ligger inom att väldigt begränsat område, ett område där vi vet att det bor en del personer som är kända av polisen sedan tidigare.

Det finns även ett annat mönster som polisen har sett bland inbrotten. I de allra flesta fall finns det inga brytmärken vid de dörrar som leder in till de drabbade förråden.

- Om man ska bryta sig in i en källare eller vind är det i regel en kraftig branddörr. Men den är nästan aldrig uppbruten, utan någon har nog hjälpt tjuvarna att komma in, säger Per Thelin.

Han tror även att de som genomför inbrotten främst begås av människor med missbruksproblem.

- De stjäl för att finansiera sitt missbruk, lokala missbrukare som söker saker de kan stjäla och sedan sälja. Det vet vi, men ofta så griper vi dom, men brottet är inte tillräckligt allvarligt för att de ska bli anhållna så de släpps. Men till slut så tar vi personer med fingrarna i syltburken.

Men det är även svårt att utreda själva brottet. Ibland kan det vara omöjligt att avgöra när själva brottet begicks och i vissa fall kan den misstänkte ha sovit i ett förråd under flera dagar, vilket gör det svårt att styrka att det verkligen är de som begått själva stölden.

- Att söka spår på utrymmen där många har tillträde till är svårt. Det är så många som kan ha lämnat fingeravtryck på platsen, men ibland kan det finnas blod eller någon cigarettfimp.

Per vill därför att boende i området att vara extra uppmärksamma och regelbundet gå till sina källar- eller vindsförråd. Och att inte tveka att kontakta polisen om de ser något misstänksamt.

- Ring hellre en gång för mycket än för lite, sedan om man ser någon i trapphuset, fråga om de söker någon, säger Per Thelin.

Antalet anmälda källarinbrott sedan årsskiftet:

Sammantaget har 78 inbrott anmälts mellan 1 januari och 20 mars i vinds- eller källarförråd. 61 av dessa har skett i centrala Östersund. En del kvarter har varit betydligt mer drabbade än andra.

Det är följande:

Regementsgatan 28-48: 20

Allégatan 15-45: 5

Förlandsgränd 4 A-B: 6

Ringvägen 3-15: 4