Konsten att tänka utanför lådan – unga företagare möttes mitt i stan

Under ett års tid har ungdomar på gymnasiet gått en kurs i att starta, driva och utveckla ett eget företag med stöd från föreningen Ung Företagsamhet. På fredagen hade ett femtiotal samlats på Mittpunkten i centrala Östersund för att visa upp sina idéer och produkter. Det var allt från varma vetetsulor till magnetiska jakthandskar.

- Det har gått hur bra som helst, att flytta ner till city har inneburit massor med nya besökare, säger Sara Larsson, regionchef vid Ung Företagsamhet Jämtland.

Totalt är det 428 elever från hela Jämtland som har drivit ett UF-företag under läsåret 2018/19. Under mässan tävlar även ungdomarna i nio olika kategorier som bedöms av en jury är på plats under dagen. Bland annat utsågs årets försäljare och årets uppvisning.

Matilda Hedälv, Emilia Tyrell och Nova Axne går alla sista året på gymnasiet och visade upp sina vetetsulor gjorda av ekologiskt bomull.

- Vi funderade på det här med frusna fötter och kom att tänka på vetekuddar som man stoppar i en mikrovågsugn. Först tänkte vi på vetetofflor, men det blev vetesulor istället, säger Emilia Hedälv.

En annan idé och innovation som visades upp under mässan var en slags magnetisk jakthandske utvecklad av Joseph Fritzson och Isak Östman. Genom att sätta fast en magnet på insidan av varbygeln och en metallbit på insidan av pekfingret på en handske ska både säkerheten öka och spara in värdefulla sekunder när det väl gäller vid jakten.

- Jag var med på en kall jakt och använde vanliga handskar, det kom ett vilt och jag drog upp bössan, men den lilla tiden det att ta av mig handsken gjorde att jag missade tillfället, vilket var frustrerande och jag tänkte att det måste kunna lösas, berättar Joseph Fritzson.

Så efter att ha pratat med sin farfar om idén började han ta fram en prototyp. Det svåra var att hitta en lagom stark magnet.

- Men nu är produktion på gång, säger Joseph Fritzson.

Simon Lindvall och Ante Alenius går första året på ekonomiprogrammet på Järpens gymnasium. De är båda intresserade av design och har startat ett företag som blandar svensk och japansk design.

- Det har gått jättebra, vi har hittills sålt ett tiotal tröjor. Det finns potential och vi kommer att fortsätta med det här efter gymnasiet, säger Ante Alenius.