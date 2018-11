Författaren Souzan flydde från Syrien till Östersund – nu blir hennes bok om kriget översatt till svenska

Souzan Ibrahim är den första fristadskonstnären som kommit till Östersund. Hon kom till Östersund i februari i år med hjälp av den internationella organisationen ICORN. Detta för att få möjlighet att verka fritt inom sitt yrke utan hot eller andra inskränkningar på yttrandefriheten.

I boken A diary of war in Syria 2011/2012: No Pigeons in the sky of the city delar författaren i dagboksform med sig av sina upplevelser från kriget i Syrien.

Nu kommer boken att översättas och publiceras på svenska tack vare att Östersunds bibliotek fått 100 000 kronor, 50 000 kronor vardera från Kulturrådet och Regional biblioteksverksamhet Jämtland Härjedalen. Stöd som enligt Catharina Andersson, fristadskoordinator vid Östersunds bibliotek, varit avgörande för att bokförlaget Teg Publishing skulle kunna ge ut Souzan Ibrahims bok.

– Vi är väldigt glada att vi fick det vi önskat så att hennes berättelse kan nå läsarna, säger Catharina Andersson, fristadskoordinator vid Östersunds bibliotek i ett pressmeddelande.

Enligt henne är förhoppningen att boken ska ges ut under hösten 2019. Även en ljudboksproduktion och en e-ljudbok ingår i projektet.

– En skönlitterär bok sprider ordet och ökar kunskapen om konflikter och yttrandefrihet på ett annat sätt än det som förmedlas via nyheter. I ett större perspektiv visar utgivningen också att det är möjligt för fria röster att nå ut till omvärlden, säger Catharina Andersson i pressmeddelandet