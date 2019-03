Efterfrågade Rival Sons återvänder till Östersund – blir ett av Storsjöyrans toppnamn

Sedan Yranspelningen för fem år sedan har gruppen varit ständigt efterfrågade av många besökare, enligt Yrangruppen.

– Det har varit fascinerande att följa hur fler och fler önskat Rival Sons tillbaka till Yran för varje år. Deras förra spelning hos oss har blivit närmast mytologiserad samtidigt som de växt till ett riktigt stort internationellt festivalband, säger Andréa Wiktorsson på Storsjöyran i en presskommentar.

Bandet har spelat på utsålda arenor över hela världen och turnerat ihop med Rolling Stones, AC/DC och Alice Cooper.

Storsjöyran pågår 2-3 augusti. Sedan tidigare är bland annat dessa artister klara: Veronica Maggio, The Hives, Miriam Bryant, Albin Lee Meldau, Pussy Riot (RUS), Hank von Hell (NO), Little Jinder, Bo Sundström, Ola Magnell, Ozzy, Reyn och ShitKid.