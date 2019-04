Efter ekonomiska katastrofsiffror – nej till ansvarsfrihet för regionstyrelsen

Redan på förhand hade det blågröna och Sverigedemokraterna aviserat om att rösta nej till ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Och när det väl kom till kritan så stod de fast vid beslutet.

Revisorerna - som i fem år har rekommenderat ett sådant beslut - fick nu till slut stöd av en majoritet i fullmäktige.

- Vi har under flera år påtalat att den ekonomiska situationen är mycket allvarlig och bekymmersam, och det har ytterligare förvärrats under 2018. Budgeten har innehållit stora obalanser och har som styrmedel tappat i värde. Det har inte heller satts in tillräckligt kraftfulla och effektiva åtgärder för att vända utvecklingen, sa Göran Fürstenberg (M), revisionsordförande i Region JH.

Region Jämtland har i dag ett underskott på drygt 1,3 miljarder kronor, och minusresultatet för 2018 blev 248,5 miljoner kronor, vilket är ännu sämre än bottennoteringen 2017 (236 miljoner).

- Man uppfyller helt enkelt inte lagkraven på god ekonomisk hushållning, sa Göran Fürstenberg.

Ett flertal politiker ville ta tillfälle i akt att kliva upp i talarstolen. En av dem var ledamoten Jörgen Larsson (C):

- Revisionsrapporten visar mycket tydligt att den förra regionstyrelsen saknade förmåga att leda, styra och följa upp verksamheten. Det är en mycket graverande kritik - för femte året i rad - och det måste leda till en konsekvens någon gång. Det är ofattbart stora siffror som den förra styrelsen lämnar efter sig och som den nya styrelsen nu får ta över.

Jörgen Larsson riktade också kritik mot hur fullmäktige under de tidigare fyra åren har struntat i revisorernas rekommendation.

- Det har varit en förolämpning mot revisorerna och mot medborgare att bevilja sig själv ansvarsfrihet under fyra års tid.

De som försvarade den förra regionstyrelsen från talarstolen, pekade på att det faktiskt har genomförts åtgärder för att komma tillrätta med ekonomin. Christer Siwertsson (M), numera pensionerad, lyfte bland annat fram att generösa chefsavtal har förhandlats om och att patientavgiften har höjts.

Karin Näsmark (S) lyfte fram att det har genomförts nedläggningsbeslut och genomlysningar av ekonomin.

Presidiets förslag om att rikta en anmärkning till styrelsen och att de inte ska beviljas ansvarsfrihet, klubbades igenom utan att något parti begärde en votering. Exakt vad det kommer att leda till är i dagsläget oklart.