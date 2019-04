Deklarationer pressades in under dörrspringorna – nu öppnar Skatteverket tillfälliga brevlådor

Trots att nästan 90 procent av alla privatpersoner deklarerar digitalt och bland de som deklarerar via papper postar de allra flesta sina deklarationer, väljer Skatteverket att öppna tillfälliga brevlådor vid sina kontor runt om i landet under de två sista veckorna. I Östersund kommer det finnas möjlighet att lämna in sin deklaration via en brevlåda, dygnet runt vid Skatteverkets kontor på Storgatan 46. På övriga kontor gäller inlämning under öppettider och vid vissa kontor utökas även öppettiderna.

– Tidigare tog vi bort brevlådorna av säkerhetsskäl, vid några tillfällen i delar av landet har det hänt att någon försökt hälla in vätska och rykande föremål genom brevinkasten. Så vi tog ett gemensamt beslut att inte ha dem öppna längre då de allra flesta väljer att deklarera digitalt, säger David Kunze, skatteinformatör vid Skatteverket i Östersund.

Men förra året ledde det till att vissa deklarationer pressades in under dörrarna till Skatteverkets kontor.

– Det är inte en säker hantering, så vi lyssnar på allmänheten och öppnar brevinkast under deklarationsperioden. Vi trodde att behovet av att lämna deklarationen inte fanns då efterfrågan inte varit så stor, men vill man verkligen lämna deklarationen på plats så ska man kunna göra det, säger David Kunze.

Enligt David Kunze är det snabbare, säkrare och enklare att deklarera digitalt, men Skatteverket vill heller inte diskriminera någon som vill deklarera via papper.

– Självklart ska man få göra det, avslutar David Kunze.

Antal personer som ska deklarera i Jämtland:

STRÖMSUND 9830

ÅRE 9170

BERG 5928

RAGUNDA 4551

BRÄCKE 5393

HÄRJEDALEN 8738

ÖSTERSUND 50306

KROKOM 11510

Totalt Jämtlands län: 105 426

Totalt Sverige: 8 050 341

Källa: Skatteverket