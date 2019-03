Debatt: Eivor Comén: "Östersunds kulturpolitik saknar mod –varför måste vi åka buss till Stjördal och Stockholm?

När abbedissan och nunnorna sjungande intog scenen på Kimen, Tröndelags operahus, Stjördal, förstod vi 40-tal gästande svenskar att vi inte skulle bli besvikna på kvällens föreställning.

The Sound of Music, denna storslagna film som under 1960- talet blev en av de mest sedda och älskade. Inte minst för musiken och sångerna som de flesta av oss kan nynna på. Urpremiär som musikal på Broadway, 1959. Stjördal, har till skillnad från Östersund, vågat satsa på ett kultur/operahus som invigdes för fyra år sedan. Ett hus som innehåller förutom konsertsal för 500 personer, konferenssalar, kyrka, bibliotek m m.

Vi välkomnades av operachef Randi Spets. Bjöds på härligt fyllda wraps och pärlande dryck. Introduktion till förställningen fick vi av sångerskan Ingrid Eggen, fru Schmidt i musikalen!

Tack vare Anneli och Lars Göran på LG -buss, Landön, är vi många som tar möjligheten att göra dessa kulturresor till vår granne Stjördal, så nära oss jämtar.

Till The Sound of Music åker denna gång 120 personer. Lika med tre fulla bussar! Hur kan det komma sig att Stjördal har satsat 714 miljoner kronor på ett operahus? Ja, diskussionerna var långa och politiskt var det olika viljor i början.

Men, samtidigt säger dem vi frågar, att varenda krona har lönat sig. Jaha, säger vän av ordning Östersund. "- Tröndelag har ett så stort upptagningsområde!" Hur kan det då komma sig att vi "kulturbitare" åker med bussar till Stjördal, Stockholm, Umeå, Sundsvall, för att gå på teatrar, konserter och så vidare?

Borde det inte fungera i Östersund också? Jag tror att det handlar om mod, visioner och framtidstro. Att se kulturen lika angelägen som idrotten? Vi inte skall behöva sitta och skämmas på vingliga stolar i exersichallen, vid stora konserter. Där ljus och ljudinstallationer riskerar teknikers liv och lem!

Jämtland vill bjuda det bästa! Likaväl som vi är duktiga på Stora idrottsevenemang. Invigningen av VM i skytte vid Rådhuset var magnifikt. Stora kören, musiker, sångare, barnkör och ljusspel. En liten tanke kan vara, att komma ihåg det ideella arbete som självklart finns bakom så stora evenemang! Intressant om någon sätter kronor och ören på detta ideella samhällsengagemang.

Kul men också dystert, att läsa LT:s artikel 9 mars, där Gunnar Bäckman berättade om planerna för Östersund och Storsjö strand 1986. Jörgen Grönviks arkitektbyrå jobbade med djärva framtidsvisioner för att göra " - staden modern, attraktiv och ett alternativ till storstäder!"

Kan planerna vara helt bortglömda och arkiverade för alltid? Varför inte plocka fram de planerna igen? Där fanns inga höghus inplanerade vid Storsjöns strand!

Visioner, mod, möten och civilkurage är en spännande mix för utveckling! Tillbaka till Kimens kulturhus och The Sound of Music. Allt utspelar sig i Salzburg under 1930 -talet. Solisterna är storartade och har setts på olika operascener i Europa. Inte minst i Sverige , där flera av dem studerat på Operahögskolan i Stockholm. De sju barnen Trapp, får ett mindre disciplinerat liv när Maria, som tänkte bli nunna, blir deras guvernant. Var kommer då dessa sångligt och scenrutinerade barn ifrån? Jo, Stjördals kulturskola. Elverum och Grodals operaskola.

Med musiker kör och solister en storslagen musikal. Med ett femtiotal på scenen blev det en oförglömlig kväll. Nioåriga Iris med syster Vera var storligen förtjusta och hade förberett sig hemma med att titta på filmen.

"Jättebra, rolig att titta på och fantastiska sångare", är deras recension."

Sant, det tyckte vi äldre också!

Kommande, stora evenemang på Kimen är Tribute to Jussi Björling 14 juni 2019 och Turandot 5 mars 2020.

Eivor Comén