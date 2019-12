Östersund skjuter till 7,5 miljoner till Inlandsbanan för tågköp: ”Men vi vill ha tillbaka dem när de visar positivt resultat”

Som LT tidigare har berättat har Inlandståg AB köpt in fem nya tåg till fordonsparken. Det handlar om en investering på närmare 75 miljoner kronor.

På tisdagen var frågan uppe för diskussion på kommunstyrelsen i Östersund och där säger såväl tjänstemän som politiker nej till att borga för köpet.

– Vi har strategiskt i kommunen under många år fokuserat på att få ner våra borgensförbindelser. Att då gå in här och teckna borgen går emot den strategin är min uppfattning, säger kommunens ekonomidirektör Unto Järvirova.

– Men det finns andra sätt. Tror Östersunds kommun att investeringen gör nytta är det ett aktieägartillskott som gäller till moderbolaget.

Och det handlar då om ett villkorat aktieägartillskott på 7,5 miljoner kronor.

– Det betyder bara att vi vill ha tillbaka pengarna en dag när Inlandståg börjar visa positiva resultat, säger Unto Järvirova.

Politikerna hade heller inget emot förslaget.

– Vi behöver ju inte bryta mot vårt 20-åriga förbud mot att teckna borgen, säger Pär Jönsson (M).

– Kommunen förlorade flera hundra miljoner kronor en gång i tiden när vi tecknade borgen till HSB och Riksbyggen. Det är därför vi har så strikt borgenspolicy sedan 1999, fortsätter han.