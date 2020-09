Östersund arrangerar gruppspel för pojkarna i TV-pucken – flickorna slår ihop med Medelpad

Om några veckor är det dags för TV-pucken år 2020, och precis som förra året arrangerar Östersund kvalspel, i år med grupp A på plats när kvalspelet är anpassat efter rådande situation med pandemin.

För flickorna blir det även i år ett lag tillsammans med Medelpad, som får åka till Älvsbyn för sitt kvalspel.

Den 2-4 oktober hålls gruppspelet för pojkar, och 9-11 oktober för flickor. Då går två lag från varje grupp vidare till slutspelet i Umeå den 30 oktober till 1 november.

– Det känns såklart glädjande att genomföra turneringen även om den genomförs med justeringar och extra säkerhetsåtgärder utifrån läget vi befinner oss i. Men utifrån de restriktioner och riktlinjer som gäller idag känner vi att vi, tillsammans med våra distrikt och lokala arrangörer, har kunskap och beredskap att genomföra turneringen på ett säkert sätt, säger Olof Östblom, tävlingschef hos Svenska Ishockeyförbundet i ett pressmeddelande.

Förbundet kommer att skicka in en anmälan till polismyndigheten om att få ha publik på läktaren, där den nuvarande restriktionen säger 50 personer, något som kan ha ändrats till slutspelet.

– Vi har kontinuerlig bevakning gällande just publikfrågan. Om det är så att besökarantalet kommer att utökas så får vi ta nya beslut och se över vår ansökan om att ta in publik efter det. Men i dagsläget och med det vi vet så siktar vi på att kunna erbjuda 50 publikplatser under kvalspel och slutspel i TV-pucken, men utan godkännande från polismyndigheten för att arrangera turneringen så ser vi ingen möjlighet att ta in publik, säger Östblom i pressmeddelandet.

FAKTA: Så spelar Jämtland/Härjedalen och Jämtland-Härjedalen/Medelpad i gruppspelet

Grupp A, pojkar

Ångermanland

Västerbotten

Norrbotten

Medelpad

Jämtland/Härjedalen

Hälsingland

Spelschema Grupp A

Grupp C, flickor

Gästrikland/Hälsingland

Jämtland-Härjedalen/Medelpad

Norrbotten

Uppland

Västerbotten

Ångermanland

Spelschema Grupp C