Oscar Berglund i fokus inför V5-omgång på Östersundstravet

I V5-finalen kan det bli en intressant duell mellan formhästarna Järvsö Ola och wilda Simon som båda önskar förlänga sin segerrad.

MATS PERSSON

V5-1

Pane Vino har inte startat på länge men är en topphäst i grunden som kan vinna direkt. S.G.Charpentier har fått dålig utdelning på kapaciteten på slutet men måste ändå räknas tidigt. Sheś Ready fick ett tufft lopp i tuff omgivning senast och får inte glömmas bort. Ebba d’ Aunou har inte fått till det på länge men kan vara en outsider.på Åby

Ranking: 6-7-4-3-9-1-5-8-2-10-11

V5-2

Emperor har fått ett fint läge i comebacken och är given förstaahäst. Tinto Three är jämn och säker och räknas tidigt. Borups Ultra är bättre än raden och måste med på kupongen. First Nation har ett bra läge och känns inte helt avsågad om man streckar vidare.

Ranking: 1-10-11-6-3-4-2-8-9-7-13-12-5

V5-3

Marodören har aldrig vunit men har bästa läget i omgångens öppnaste lopp. Lill Berit har form och känns tidig här. Vimo Odin är snabb om han sköter sig och det gäller även Emilio C.G.

Ranking: 1-7-4-3-9-10-12-8-6-5-11-2

V5-4

Airborne har hög kapacitet för klassen och förlorar knappast utan strul. Malibu har visat lite form och är et tidigt platsbud. Kalaxy Boko har läget och kan också hänge med till en plats. Money Smile har fått en liten paus efter årsdebuten och är tidig på sin jämnhet.

Ranking: 8-6-5-2-1-3-7-4-9-11-10

V5-5

Järvsö Ola har stabiliserat sig i år och jagar fjärde raka segern. Wilda Simon jagar för sin del tredje raka segern och ger den förre en match. Höstbo Wille har visat fin form i år och är inte ofarlig från ett fint utgångsläge. Modig Ripa har visat bra fart i ny regi men är ute på lite opassande distans som det känns.

Ranking: 3-10-2-1-15-6-5-4-12-9-13-11-14-7-8

Systemförslag

V5-1: 3,4,6,7,9 Res: 1,5

V5-2: 1,10,11 Res: 6,3

V5-3: Alla tolv hästarna Res: 1,7

V5-4: 8 Airborne Res: 6,5

V5-5: 3,10 Res: 2,1

Systemet kostar: 5x3x12x1x2 = 360 rader/kronor

Övriga lopp

Lopp 1: Juniorchans. Inget Spel

Lopp 2: 8 Järvsöl Neo - 4 Järvsö Sol – 6 Pyrotek. Outs: 1 Monster Litchi.

Lopp 3: 1 Onyx Håleryd - 11 Coastal Road – 4 Blessingindisguise. Outs: 10 Flora Petes.

Lopp 9: 14 Filippa Am - 4 Emperor Mearas – 1 Kanishka Sånna. Outs: 7 Mesty

Lopp 10: 9 Haga Modde - 13 Zenit – 1 Odinprinsen. Outs. 7 Kaksi.