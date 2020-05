Öppna SM i parafotboll kan arrangeras under Storsjöcupen 2021: ”Cupen ska kännas lika oavsett förutsättningar”

Tidigare i våras kom beskedet att Storsjöcupen 2020 ställs in på grund av coronaviruset. Det sätter dock inte stopp för arrangörerna att arrangera cupen nästa år – som kan få ett nytt evenemang under cupens gång. Under fredagen meddelade arrangörerna att de ansökt om att anordna öppna SM i parafotboll samtidigt som Storsjöcupen kommer att hållas, 6-10 juni.

– Det här är ett led i det arbete vi haft de senaste två åren i alla fall. Vi satte igång och gick igenom vår värdegrund och vad cupen står för. Vi ramlade snabbt över allas lika värde. För mig har det verkligen varit en ögonöppnare. Idrott kan verkligen förena på så många sätt, säger Gärdin.

Under Storsjöcupen finns det en egen serie för parasportare. Att arrangera ett SM i parafotboll kan vara nästa steg i utvecklingen.

– Vi har sökt för att det ska vara integrerat i Storsjöcupen. Paradelen har varit en turnering i turneringen där de varit en egen serie. Det blir ganska likt det vi haft tidigare. Vi vill framförallt på det här sättet se om vi kan locka ännu fler att upptäcka Storsjöcupen och Östersund.

I våras besökte bland annat kronprinsessan Victoria Sportfältet i Odensala för att gästa IFK Östersunds paralag. I början av sommaren mötte även Östersunds FK ett internationellt paralag med bland annat spelare från länet.

– Det är ett sätt för oss att visa att alla kan vara med. Vi har försökt verkligen försökt att lyfta de individer som spelar i den serien. Vi vill verkligen att cupen ska kännas lika oavsett förutsättningar och då är ett öppet SM ett jättebra forum, säger hon.

I samband med att årets upplaga av Storsjöcupen ställts in var det även sista gången för många 16-åringar att delta, men arrangörerna har gett de anmälda lagen dispens. Alla pojkar och flickor som var anmälda i P16 och F16 får möjligheten att delta 2021.

– Det är på deras egen önskan. Det känns väldigt självklart för oss. Vi kommer om allt går som det ska att maximera varenda gräsplätt, skola, matsal och varenda lokal, säger hon.

Notera: Öppna SM i parafotboll innebär att lag utanför Sverige tillåts att delta, precis som det varit i paraserien tidigare år i Storsjöcupen.