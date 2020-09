Öppen norsk gräns fick fart på handeln – men butikschefen efterlyser nordiskt samarbete: ”Jag gillar inte tonläget som varit mellan länderna”

På måndagens förmiddag är det ganska glest på den stora parkeringen utanför köpcentrumet i Storlien. Strax innan premiäröppningen av storsatsningen i april rullade pandemin in över Europa och gränser som stått vidöppna under drygt ett halvt sekel slogs abrupt igen. Gränshandeln som blomstrat i Storlien under ett par årtionden dog över en natt.

Men på lördagen öppnade gränsövergången igen. Norska medborgare kunde då fritt besöka Sverige. Helgen på handelscentret förflöt ganska lugnt.

– Jag hade egentligen två scenarion inför öppningen av gränsen, säger Henrik Weile, stormarknadschef på Coop.

– Det ena var att de skulle vara jättemycket folk som kom samtidigt eller att det kom lite färre och mer utspritt. Det var väl det sista som blev. Det var ändå ganska mycket folk. Samtidigt är det svårt att bedöma vad som är ett normalläge eftersom vi inte har haft gränsen öppen och var i de här nya lokalerna förrän nu. Jag bedömer att nu på måndagen är det ungefär som vi brukar ha en normal måndag, kanske något mer, säger Henrik Weile.

Framöver finns det mycket osäkerhet kring gränsens öppethållande. Smittotalen i Jämtlands län ser ut att stiga något efter sommarens lugn och gränsen som de norska myndigheterna satt ligger nära nuvarande nivåer. Att driva butik under de förhållandena är komplicerat.

– Personal har vi haft permitterade men de är tillbaka efter en lång period. Med varorna är det lite gambling, särskilt med färskvaror. Vi kommer ju se med de smittosiffror som kommer i dag vad som händer framöver. Vi vet ju att gränsen kommer stänga igen men frågan är när. Jag hoppas ju såklart att perioderna den är stängd kommer bli kortare och den öppna tiden längre, säger Henrik Weile.

Sportringens butik är nyetablerad i området och fick en tuff start. Men butikschefen Magnus Hjortling är ändå hoppfull.

– Vi hade öppet fyra dagar i april och sedan hade vi stängt fram till 10 juli, säger han.

– Sommaren har efter de förutsättningarna varit jättebra med mycket svenska turister och lokalbor som handlat. Sedan öppnade ju gränsen i lördags och det har flutit på väldigt bra med en ökad försäljning. Norrmännen har varit fantastiskt glada över att kunna handla här igen och vi har som nyöppnad butik fått ett otroligt välkomnande. Det har varit en tuff start men vi har tittat på att etablera oss i det här läget i över tio år så vi ser framåt med tillförsikt, säger Magnus Hjortling.

Ute på parkeringen håller en trio bestående av Tove Holm, Jeanette Strand och Nina Tronseth på att lasta bilen.

– Det är jättebra här, säger Jeanette Strand. Det är första gången vi är här och det var överraskande bra.

– Det är ju mindre folk här än det är i Stjördal, säger Tove Holm. Vi brukar åka hit till Storlien och handla, det är ju bara två mil hit från Meråker.

Många av gränsregionerna i landet har lidit extra av de stängda gränserna och inte bara av handelsskäl utan även av att släkt och vänner befunnit sig på olika sidor av den administrativa linjen. Samtidigt har tonläget mellan länderna inte varit helt diplomatiskt, något som oroar Henrik Weile.

– Norden är ju ett unikt område i Europa och det gör mig lite ledsen att se att man inte lyckats hitta något gemensamt samarbete i pandemin. Det är inte försent att göra nu och jag gillar inte tonläget som varit mellan länderna. Politikerna måste lyckats med samarbetet i Norden även under svåra förhållanden annars drabbas särskilt gränsområden. Folk här bor ju och verkar i båda länderna. Jag hoppas att länderna hittar tillbaka till samarbetet, det känns ju som att samarbetet behövs som bäst när det är en kris, säger Henrik Weile.