Lovisa Arvidsson: Det hedrar Östersundshem att de agerar kraftfullt mot sexism

"Styrelsen och vd har alltför olika uppfattningar om hur företaget ska ledas i framtiden."

Så står det i det pressmeddelande som Östersundshem skickade ut under måndagen apropå att vd:n Johannes Merbom slutar med omedelbar verkan.

Johannes Merbom har endast hunnit arbeta i fyra månader och tillsattes för att skapa ett lugn i det kommunala bostadsbolaget efter ett högst stormigt år.

Man får gissa att Östersundshems styrelse inte gärna byter ut sin nya vd i första taget, såvida det inte rör sig om något allvarligt.

I det här fallet rör det sig om en sexistisk jargong. Och det är allvarligt, åtminstone om situationen inte förändrats trots att arbetsgivaren vidtagit åtgärder.

Ett företag som vill arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier måste också hålla rent för en sexistisk jargong och tillsammans med medarbetarna arbeta för en inkluderande kultur.

Unto Järvirova, styrelseordförande för Östersundshem, berättar för LT att Merboms sorti från Östersundshem har att göra med händelsekedjan under hösten. Först framkom kritik mot vd:ns ledarskap i en medarbetarenkät, följt av att fackförbundet Unionen slog larm om en sexistisk jargong och nedlåtande kvinnosyn. Då kopplades Företagshälsovården in för att utreda saken.

"Den interna utvecklingen i den frågan har inte rört sig framåt och det är problemet. Det har inte upplevts som någon förändring alls i den delen. Vi hade sedan ett styrelsemöte där jag fick i uppdrag att undersöka med vd om det fanns möjligheter att kunna reparera det hela" säger Järvirova.

Nu lämnar alltså Merbom och Östersundshem står inför rekrytering av sin tredje vd inom loppet av ett år.

Det är starkt agerat av styrelsen som gjort det enda rätta att ta larmet om sexistisk jargong på största allvar, istället för att sopa frågan under mattan.

Den typen av normaliseringsprocess vid sexistisk jargong har varit alltför vanlig, alltför länge, på många arbetsplatser. Något som syntes tydligt under vittnesmålen i Metoo-rörelsen förra hösten.

Sedan 1 januari 2017 är arbetsgivare enligt diskrimineringslagstiftningen skyldiga att ha aktiva åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier.

Ett företag som vill arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier måste också hålla rent för en sexistisk jargong och tillsammans med medarbetarna arbeta för en inkluderande kultur.

Det hedrar Östersundshems styrelse att de tagit problemet med sexistisk jargong på allvar.