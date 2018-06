Terese Bengard: Håll i er – valrörelsen är igång

I veckan kom då SCB:s stora partisympatiundersökning. Jag tycker den är jätteintressant men efter att ha lyssnat på SVT:s intervjuer med ”folk på stan” inser jag att alla är långt ifrån intresserade eller insatta och att jag kanske är lite mer nördig när det kommer till dessa frågor.

De flesta hoppar inte jämfota för en statistiskt sammanställning om vad vi kanske eventuellt kommer rösta i september. Och jag vet att Potter lämnar ÖFK och att det snart är fotbolls-VM. Men det får andra skriva om. Jag ska ändå skriva om partiundersökningar, statistik och försöka spå lite i hur det kommer att bli den här valrörelsen.

Så här gissar jag det kommer bli:

Det kommer att komma minst en ny opinionsundersökning varje månad. Troligtvis oftare. Olika institut mäter med olika underlag och det innebär att siffrorna kommer skilja sig markant. Dessutom är fortfarande många väljare osäkra (och några kommer inte att rösta alls) vilket innebär att underlaget är osäkert.

Ta alla med en nypa salt. Det är inte förrän 9 september vi vet på riktigt hur det gått.

Analyser och kommentarer kommer att förgylla våra TV-sändningar och tidningssidor. Staplar om vilket block som är störst visas. Spekuleras i och dissekeras. Vem ska hoppa i säng med vem? Vem blir statsminister? Vem blir inte statsminister? Notera att ofta är Kristdemokraterna med i dessa riksdagsmandatsunderlag även fast de ligger under 4%. Det är inte andra partier som är under spärren. En sådan förändring, om ett parti kommer in eller åker ut, ändrar ju mandaten på ett mer omfattande sätt. Det är något som många missar att visa på.

Alla partier kommer att få frågan om den senaste opinionsundersökningen (inte om deras politik): hur känns det att ha tappat? Hur påverkar detta partiet? Ska ni byta strategi nu? Det går dåligt nu? (eller tvärtom…)

Alla partier kommer med stor framtidstro försöka ingjuta hopp (oavsett siffror).

”Det är bara siffror” ”Vi ligger bra till om du jämför med…” ”Vi är bra på valarbetet” ”Vi jobbar ända in i kaklet” ”Detta är ett ödesval för Sverige” ”Vi är stärkta av resultatet” ”Om vi bara når ut med vårt budskap kommer de förstå”…

Jag noterar också i undersökningen som SCB gjort att det är stora skillnader i partisympatier mellan södra och norra Sverige. Mellan Stockholm och resten av Sverige. Den är inte uppdelat på stad och land, men även där gissar jag att det skiljer sig.

Denna aspekt börjar segla upp som en parameter att ta hänsyn till men jag är fortfarande tveksam till om medierna kommer klara av att fånga upp olikheterna i vårt land. Har vi koll på vart de svenska ”Trump-väljarna bor?” Och kommer de att avgöra valet som i USA? Landsbygden kommer att vara en avgörande faktor i valet, och ändå ignoreras den i stor utsträckning.

Test kommer att erbjudas dig ”vilket parti ska du rösta på?” av större tidningar och mediabolag. Notera dock val av frågor och ställ dig själv frågan: är det från ett stadsperspektiv eller från ett landsbygdsperspektiv de är ställda? (Ja, du gissar rätt. Det kommer vara det första, har än så länge inte hittat en som är platsobjektiv)

Alla partier kommer berätta vad de andra inte gjort, eller vad de gjort dåligt. Eller vad hemskt det kommer att bli om de andra får makten.

Ett parti går ut med ett förslag – alla andra säger ”å fy nej, det är dåligt!”

Det kommer bli ytterligare en hätsk TV-debatt. Ingen kommer vara nöjd.

Mista lilla felsägning kommer generera i tweets, memes, debattartiklar. Som i sin tur kommer bemötas med ”fake news”. Så här är det egentligen, det här var det som egentligen menades…

Alla partier kommer bjuda över varandra i ”bra saker som vi ska göra för landsbygden”.

Alla partier kommer bjuda över varandra i de flesta frågor…

Valrörelsen kommer fylla ditt facebookflöde med diverse olika politiker som spelat in en film, på sin mobiltelefon snett uppifrån, snett nedifrån eller ute på ”fältet”. Den kommer vara textad ibland.

Valrörelsen kommer ta fram det sämsta sidorna hos några.

Och samtidigt är valrörelsen ett av det viktigaste vi gör. Vår möjlighet att få reda på vad som skiljer partierna, vad de vill framåt. Men framförallt avslutas det i en möjlighet som vi bara får vart fjärde år. Att lägga vår röst på dem vi tror på.

Terese Bengard