Svante Säwén: SD ska inte behandlas som vilket parti som helst

Den här sommaren har jag skrivit två ledare om nyfascistiska SD:s förhållande till historien. Den första (16 juli) kommenterade att SD:s partiledare Jimmie Åkesson försöker låtsas att hans parti agerar i Per Albin Hanssons socialdemokratiska tradition. Självklart gör han det i hopp om att locka väljare. Den som vet något om historien vet att det är fejk. Det är de okunniga han vill åt. De är tyvärr inte så få i dag.

Till detta ska läggas den film som SD började sprida i förra veckan. Här lägger man ett delansvar för Förintelsen på Sverige i allmänhet och på sossarna i synnerhet. Man låtsas att sossarna ensamma ansvarar för historiska missgrepp som antogs i bredaste politiska enighet, och man blandar medvetet samman vad nazitidens Hitlervänner sa, med vad de antinazistiska svenska Socialdemokraterna sa.

Att Sverige och samlingsregeringen under Per Albin Hanssons ledning, genom en del allvarliga eftergifter, lyckades hålla sig utanför kriget framställs som att han var Hitlers handgångne man. Det är samme Per Albin som SD nyss pekade ut som en hedersman med SD-sympatier. Allt är ljug på hög nivå.

SD struntar i verkligheten när historia ska skrivas. Det gör det vad gäller dagsläget också. Sverige befinner sig inte i kaos. Den svenska nationen behöver inte i fascistisk tradition räddas undan en katastrof.

SD ljuger. Ändå behandlas det som om det vore ett parti som andra. I radions Studio ett i torsdags intervjuades Dick Erixon, ansvarig för lögnfilmen, och statsvetaren Tommy Möller. Det var så tamt att det var pinsamt. Möller lyckades inte ens berätta för lyssnarna att filmens fokus på Aftonbladet, som LO köpte 1956 och i filmen framställdes som socialdemokratisk, var falskt. Tidningen var på den tid filmen berättar om ett nazianstucket högerorgan även om den kallade sig liberal.

Inför det kommande valet får vi vara beredda på att SD:s lögnmaskin går upp på högvarv. Men det finns ändå moteld. Ola Larsmos artikel i DN den 2 augusti är ett gott exempel på det.

Svante Säwén