Svante Säwén: Åkesson kan aldrig axla Per Albins Hanssons mantel

SD-ledaren Jimmie Åkesson lär ha kommit med en bok om Per Albin Hansson, sossen som närmast blev Sveriges landsfader under andra världskriget.

För er som inte har hans gärning i färskt minne ska sägas att han var en Malmöpåg som vid det förra sekelskiftet kom i kontakt med den unga socialdemokratiska arbetarrörelsen, en frihetsrörelse för den tidens arbetare både i stad och land.

Han var som ung radikal och antimilitarist. Men han tog samtidigt resolut avstånd från först anarkisterna och sen kommunisterna i arbetarrörelsens led. I den första rent socialdemokratiska regeringen under Hjalmar Branting blev han också krigsminister, som försvarsministern kallades på den tiden. Efter Brantings död blev han partiledare för Socialdemokraterna och efter valet 1932 kunde han kröna sin bana med att bli statsminister.

Det är i den rollen han gjorde sina största insatser. Den kanske viktigaste, den som gör att Åkessons försök att axla Per Albins mantel är så förljugen, innebar att sossarna såg det nödvändiga i att enas med landsbygdens företrädare i Bondeförbundet. Under den djupa internationella krisen i 30-talets början kom bonderörelsen i många länder att hamna under inflytande av först fascistiska och senare nazistiska idéer.

I Sverige kunde sådana tendenser stävjas i sin linda genom att bönderna fick statens hjälp att överleva ekonomiskt i utbyte mot att arbetarna fick sitt.

Denna oheliga allians som kom att kallas Kohandeln, innebar inte att klasskampen på landsbygden upphörde, men den länkades som hela samhällsutvecklingen in på fredliga vägar. Lantarbetarnas kamp mot statarsystemet fortfor ända tills avskaffandet 1945 tack vare insatser av män som ombudsmannen Gunnar Sträng och proletärförfattaren Ivar Lo-Johansson (läs honom gärna, han håller än i dag!).

Under kriget bestod Per Albins stora insats i att han genom att hålla samman Sverige med tur och skicklighet lyckades hålla Sverige utanför kriget. Jag har aldrig träffat en person från den tiden som såg det som annat än en stor framgång att Sverige undslapp kriget. Per Albins sossar fick också egen majoritet i valet 1940, i ett läge då Sverige var totalt isolerat.

När dagens nyfascister försöker göra anspråk på arvet efter Per Albin så betonar de att han byggde nationen Sverige, så som de påstår sig vilja göra i dag. De bortser då helt från att läget var helt annorlunda då. En nation där välståndet bygger på exportintäkter som ligger på över 50 procent av de totala intäkterna, är beroende av omvärlden på ett helt annat sätt än då.

SD bortser också från det faktum att Per Albins sossar ständigt försvarade de fattigaste i samhället. Att som dagens SD öppet liera sig med högerns skattesänkare och fackföreningsätare vore förstås otänkbart för Socialdemokraterna både i dag och på Per Albins tid.

Långtifrån allt var perfekt på den tiden, långtifrån allt är perfekt nu. Men att därför likt SD förorda en politik där folk ställs mot folk på grund av osakliga påståenden om att landet befinner sig i upplösning, är att gå åt fullständigt fel håll. Också därför måste vi försvara Per Albins insatser mot dem som vill förvanska också den tidens verklighet.

Svante Säwén